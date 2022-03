Studentenwohnung auf Bauernhof : Wer hier glücklich werden möchte, muss das Landleben mögen

Aktualisiert am

Um den hohen Mieten und dem Wohnraummangel in der Stadt zu entgehen, entschied sich die französische Studentin Lise für das Landleben. Doch welchen Preis hat das günstige Wohnen in einer umgebauten Scheune?

Würden Lise Colliots 30 Qua­dratmeter in einer Immobilienanzeige beworben, da stünde wohl ganz oben: „Geräumiges, lichtdurchflutetes Studio mit Landhauscharme“. In der Beschreibung würden die Details folgen: die bodentiefen Fenster, der Blick ins Grüne, der eigene Stellplatz. Dann die Lage: nur eine Autostunde von Paris entfernt, mitten in der Metropolregion. Den Preis würden sich viele Studierende schon gar nicht mehr anschauen – sowieso zu hoch.

Doch die 20-jährige Colliot zahlt ohne die Stromkosten nicht mehr als 436 Euro Miete. Zur Beschreibung der Traumwohnung gehört nämlich auch, dass sie auf einem Bauernhof liegt, in einer umgebauten Scheune.