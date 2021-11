Aktualisiert am

Harvard & Co. : Der Arbeitskampf der Stipendiaten

An mehreren amerikanischen Elite-Universitäten streiken die Doktoranden. Auf ihnen lastet viel Verantwortung für den Lehrbetrieb – doch es geht nicht nur ums Geld. Die Universitäten reagieren mit Drohungen.

Doktorandenprotest an der Columbia-Universität Bild: Twitter.com/columbiastrike

Amerikas Eliteuniversitäten präsentieren sich gern als Blasen fernab der kapitalistischen Unternehmenswelt. In Verhandlungen über Arbeitnehmerrechte treten sie aber nicht weniger unerbittlich auf als mancher Großkonzern. Derzeit brodelt es zwischen den Hochschulleitungen und ihren Graduiertenstudenten, die für sich mehr Sicherheiten und bessere Bezahlung einfordern. Zuletzt streikten Doktoranden der Harvard-Universität in Cambridge drei Tage lang und verweigerten ihre Beteiligung an der Lehre.

Für Aufregung sorgt nun eine E-Mail, die die Kongressabgeordnete Ayanna Pressley auf Twitter veröffentlichte. In ihrem Wahlkreis liegen Teile des Harvard-Campus. Die Mail kam von Harvards Direktor für Arbeitnehmerbeziehungen Paul Curran, der von den Doktoranden verlangte, offenzulegen, ob sie sich am Streik beteiligt hatten, und entsprechende finanzielle Rückforderungen auf Lehrvergütungen und Stipendien ankündigte. Pressley forderte Curran auf, sich telefonisch bei ihr zu erklären. Schon vor Beginn des Streiks hatte die Universitätsverwaltung den Studenten mehrfach mit Gehaltskürzungen gedroht, wenn sie sich an dem Streik beteiligen sollten.

Günstige Lehrkräfte, viel Verantwortung

Auf den Doktoranden lastet die Verantwortung für einen großen Teil des Lehrbetriebs. Für die Universitäten sind sie vergleichsweise günstige Lehrkräfte. Die privaten Unis beriefen sich lange darauf, dass Doktoranden in erster Linie Studierende und nicht Angestellte seien und deshalb keinen Anspruch auf eine gewerkschaftliche Vertretung hätten. Sie bekommen aber nur einen Teil ihres Lebensunterhalts als Stipendium und müssen sich den Rest durch Mitwirkung an der Lehre dazuverdienen. 2016 hatte eine amerikanische Bundesbehörde entschieden, dass sie damit durchaus Arbeitnehmer sind, und so den Weg für die Gründung von Gewerkschaften geöffnet. Im vergangenen Jahr gab es erstmals Tarifverhandlungen.

Den Doktoranden geht es nun um bessere Bezahlung, aber auch um verpflichtende Gewerkschaftsbeiträge so­wie um die Einrichtung eines unabhängigen Gremiums für Fälle sexueller Belästigung und Diskriminierung. Harvard ist nicht die einzige Eliteuni, an der die Doktoranden revoltieren. Auch an der Columbia-Universität in New York wird zurzeit gestreikt. Auch hier drohte die Universität den streikenden Studierenden mit finanziellen Einbußen, auch bei den Stipendien – obwohl sie zuvor lange argumentiert hatte, diese seien keine Vergütung für geleistete Arbeit und somit auch nicht mit der Gewerkschaft verhandelbar.