„Science“-Wettbewerb : Tanz das Molekül

Bei dem Wettbewerb „Dance Your Ph.D“ versuchen Doktoranden ihren Abschluss so gut es geht in Tanz zu übersetzen. Die diesjährigen Gewinner haben mit einer Mischung aus Gangsterrap und Nerd-Parodie überzeugt.

So geht Dissen unter Akademikern: „Ich bin der erste Autor, und du bist nur et al.“ – eine Zeile aus dem Rap der diesjährigen Gewinner des Wettbewerbs „Dance Your Ph.D.“ des Fachmagazins „Science“. Darin drehen frischgebackene Doktoren Tanzvideos, in denen sie so gut es geht versuchen, den Inhalt ihrer Doktorarbeiten zu passender Musik zu tanzen.

Die drei finnischen Träger des Hauptpreises in der Kategorie Physik beschäftigen sich in ihren Arbeiten mit molekularen Clustern. Ihre Modelle erklären, wie sich Atomgruppen zu Wolken zusammensetzen. Die Forscher tanzen in Laboren und auf einem Hausdach und ahmen dabei die Bewegungen der Moleküle nach, Drohnenshots und Greenscreen-Technologie inklusive. Einige Videos hätten einen unglaublichen Produktionsstandard, sagte Carl Fink, einer der Juroren, dem „Science“-Blog. Entscheidend sei aber, wie gut Wissenschaft durch Tanz kommuniziert werde.

Besonders elegant gelang es der Gewinnerin der Kategorie Sozialwissenschaften, Magdalena Dorner-Pau, ihr Thema durch Bewegung auszudrücken: Sie hat untersucht, ob Kinder besser lernen, Bilder zu beschreiben, wenn sie das Gesehene pantomimisch oder durch gemeinsames Nachstellen des Bildes wiedergeben. Die Botschaft: Körperausdrücke werden universell verstanden.

Neu war in diesem Jahr die Kategorie Covid-19. Heather Masson-Forsythe tanzt im Gewinnervideo in der Rolle eines Proteins, das eine wichtige Rolle im Infektionsprozess des Coronavirus spielt. In den übrigen Rollen: ein Schal als Virus-RNA, ein anderer Schal als Wirkstoff und die Kappe der Forscherin als Mutation. Das Ziel: die Interaktion zwischen Protein und RNA per Medikament zu stören.

Mit roboterhaften Bewegungen und Breakdance gewann ein Doktorand aus Amerika die Kategorie Chemie, die Biologin Julienne Fanon überzeugte in ihrem Fachbereich mit einer Choreographie zu Plastikmüll in Ozeanen.