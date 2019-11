Wissenschaftssprache : Schreiben fördern muss die gesamte Universität

„Ich weiß eigentlich gar nicht, wie man wissenschaftlich schreibt...“ Solche Äußerungen kennen Schreibberater gut. Studenten sind unsicher, was von ihnen in einer Abschlussarbeit verlangt wird. Diese Unsicherheit gehört zum Studium ebenso dazu wie die Klagen von Hochschullehrern über die ungenügende Schreibkompetenz ihrer Studenten. Allerdings haben sich die Rahmenbedingungen des Studiums so verändert, dass die Klagen durchaus berechtigt sind.

Denn Studenten können ihr Studium teilweise ohne die Prüfungsform „wissenschaftliche Hausarbeit“ absolvieren. Bei der Abschlussarbeit stellen sie dann fest, dass ihnen Grundlagen fehlen. Dies gilt nicht nur fachlich, sondern auch und vor allem sprachlich – für Muttersprachler wie fremdsprachige Studenten. Die Wissenschaftssprache müssen alle Studenten lernen, unabhängig davon, ob sie aus einem bildungsnahen oder -fernen Elternhaus kommen, ob sie in ihrer Wohlfühlsprache oder einer Fremdsprache studieren.

Um Schreibkompetenz zu fördern, sind aus schreibwissenschaftlicher Perspektive viele Schritte auf allen Ebenen der Hochschulen notwendig. Einen Impuls setzte der Qualitätspakt Lehre: Viele Hochschulen in Deutschland nutzten dessen Mittel, um Schreibzentren zu gründen und Schreibberatung für Studenten anzubieten.

Schreibkompetenz verbindlich verankern?

Schreibberatung allein ist jedoch nicht die Lösung des Problems. Sie kann schon aufgrund ihrer geringen Reichweite nur eine flankierende Maßnahme bleiben. Notwendig ist, dass die Vermittlung von Schreibkompetenz als gesamtuniversitäre Aufgabe gesehen wird. Schreibzentren können eine wichtige Funktion übernehmen, da ihre Mitarbeiter die didaktischen und fachlichen Voraussetzungen mitbringen, um Lehrende zu beraten und an der Curriculumsentwicklung mitzuwirken.

2013 wurde die Gesellschaft für Schreibdidaktik und Schreibforschung (gefsus) gegründet, um Schreibdidaktiker und Schreibwissenschaftlern ein Forum zur Vernetzung zu bieten und schreibwissenschaftliche Qualitätssicherung zu betreiben. In ihrem 2018 veröffentlichten „Positionspapier Schreibkompetenz im Studium“ wird Schreibkompetenz wie folgt definiert: „Kompetente Schreibende nutzen Schreiben zum kritischen Denken, steuern produktiv den eigenen Schreibprozess und kommunizieren entsprechend den Textkonventionen der jeweiligen Fachgemeinschaft angemessen.“

In vielen Leitbildern von Hochschulen findet sich ein Passus, in dem hervorgehoben wird, dass Studenten zu gesellschaftlich verantwortungsvollen Menschen herangebildet werden sollen. Basis dafür ist eine kritische Reflexionsfähigkeit. Es wird vorgeschlagen, die Ausbildung von Schreibkompetenz in den Curricula verbindlich zu verankern und Fachlehrer in ihren Bemühungen zu unterstützen, Schreibfähigkeit in ihren Lehrveranstaltungen zu fördern.

Auch erfahrene Hochschullehrer können profitieren

Schreibzentren können diese Prozesse fachlich begleiten, allerdings nur, wenn sie institutionalisiert sind und sich inhaltlich weiterentwickeln können. An der Leuphana Universität Lüneburg mussten für die curriculare Verankerung Prüfungsordnungen geändert werden. Präsidium und Studiendekane haben im Juni 2019 beschlossen, Schreibkompetenz im Studium als gesamtuniversitäre Aufgabe anzuerkennen. Langfristig soll die Entwicklung von Schreibkompetenz von Studenten in die Akkreditierung eingebracht werden.

Hochschullehrer haben die Aufgabe, Fachinhalte zu vermitteln und Studenten in ihrer Reflexionsfähigkeit zu fördern. Eine verbindliche didaktische Ausbildung hierzu gibt es in Deutschland nicht. Promovierende, die Stellen mit Lehrverpflichtung innehaben, ringen mit den Fachinhalten und ihrer didaktischen Vermittlung.