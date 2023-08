Jede Geisteswissenschaftlerin, jeder Geisteswissenschaftler, der in Deutschland an einer Universität oder einem Forschungsinstitut arbeitet, hat diesen Moment erlebt: Im Freundeskreis kommt die Sprache auf die arbeitsrechtlichen Bedingungen einer wissenschaftlichen Karriere, auf endlose Befristungen, ständige Begutachtungen, Mobi­li­täts­forde­rungen und personale Abhän­gigkeiten. Regelmäßig erntet man un­gläubiges Nachfragen, Kopfschütteln und schließlich die Frage: Warum tust du dir das an?

Wir, rund siebzig Historikerinnen und Historiker am Institut für Zeitgeschichte München–Berlin (IfZ), tun uns das an, weil uns der Enthusiasmus für die Forschung, das Schreiben gegen das Vergessen der Diktatur- und Gewaltgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts antreiben. Doch Idealismus, persönliche Erfüllung und die Bedeutung zeithistorischer Forschung in der Demokratie rechtfertigen nicht die Arbeitsbedingungen, vor die wir als Wissenschaftler in Deutschland gestellt sind.