Kein Frieden, so lange es Diskriminierung gibt: Wandbild der Black Lives Matter-Bewegung in Köln Bild: Imago

Sozialwissenschaftliche Forschung ist zunehmend an die Bearbeitung von gesellschaftlichen Problemlagen gekoppelt. Sei es Migration, die Digitalisierung, die Gleichstellung der Geschlechter oder der gesellschaftliche Zusammenhalt: Um auf dem Markt der Forschungsförderung Erfolg zu haben, muss die Öffentlichkeit zunächst von der akuten Brisanz eines gesellschaftlichen Problems überzeugt werden. In einer Gesellschaft, in der sich die Krisendiagnosen häufen, ist das keine geringe Herausforderung.

Die Politik muss sodann davon überzeugt werden, dass diese Forschung die probaten Gegenmittel finden wird, vorausgesetzt, ihre Finanzierung wird auf Jahre garantiert und von der Gründung personalintensiver Organisationen begleitet. Politisch abgesichert werden dafür speziell zugeschnittene Institute und Zentren als Ressortforschung errichtet und alsbald zu dauerhaften Netzwerken verknüpft, damit sich staatliche Zuwendungen verstetigen.