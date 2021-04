Bürgerwissenschaft : Sturm auf den Elfenbeinturm

Forschung in Elfenbeintürmen ist out!“, verkündet das Bundesforschungsministerium per Twitter. „Daten sammeln, erfassen & analysieren können auch BürgerInnen. CitizenScience ist eine große Chance für Wissenschaft & Gesellschaft. Gerade jetzt in der CoronaKrise.“ In Zeiten von Wissenschaftsskepsis und alternativen Fakten setzt die Politik auf „Citizen Science“ als Gegenmittel. Was auf Deutsch Bürgerwissenschaft heißt, soll Brücken des Vertrauens zwischen Experten und Laien schlagen und einer „Demokratisierung“ der Wissenschaft den Weg bahnen.

Gerade sind fünfzehn neue Bürgerwissenschafts-Projekte gestartet, die die Bundesregierung mit neun Millionen Euro fördert. Die Bürgerwissenschaftler helfen Permafrost-Erforschern bei der Auswertung von Satellitenbildern, sie digitalisieren und analysieren Liebesbriefe, dokumentieren Insektenarten entlang von Bachläufen und messen, mit welcher Qualität das Trinkwasser aus der Leitung kommt.