Plagiatsfall : Giffey schrieb vorsätzlich ab

Die Berliner Landesregierung hat mitgeteilt, dass Franziska Giffey in ihrer Doktorarbeit vorsätzlich abgeschrieben hat. Auf fünf Anfragen des AfD-Abgeordneten Martin Trefzer hatte sich der Landessenat ausführlich zum Plagiatsfall der Bundesfamilienministerin äußern müssen. Giffey wurde im Jahr 2010 an der Freien Universität (FU) promoviert, später waren in ihrer Arbeit 119 Plagiate entdeckt worden. Die Politikerin erhielt eine Rüge, die gesetzlich nicht vorgesehen ist, und durfte ihren Titel behalten. Das zur Überprüfung der Arbeit eingesetzte Gremium hatte zuvor neunmal getagt und auch die Stellungnahme von Giffeys Rechtsanwalt in das Prüfverfahren einbezogen.

Nun wird bekannt, dass das Gremium den Vorsatz bei Giffey „zum Teil bejaht“ hat. Vorsatz bedeutet das Wissen und Wollen der Verwirklichung eines Tatbestandes im Bewusstsein seiner Rechtswidrigkeit. Bisher hatte die Landesregierung keine öffentliche Äußerung zur Frage des Vorsatzes gemacht. Erstaunlich ist zudem, dass die Erstgutachterin von Giffeys Arbeit, die Politikwissenschaftlerin Tanja Börzel, an der Einsetzung des Prüfgremiums beteiligt war. Damit hat die Doktormutter selbst mit aussuchen dürfen, wer ihre Bewertung kontrolliert. Einen Interessenkonflikt sah man in Berlin darin nicht: „Nach Angaben der FU gab es keine objektiven Anhaltspunkte für eine Besorgnis der Befangenheit“, heißt es seitens der Landesregierung. Den Abschlussbericht des Gremiums will man dem Parlament auch anonymisiert nicht zur Verfügung stellen. Hier beruft sich die Landesregierung auf ihre Verschwiegenheitspflicht.

Weiterer Plagiatsfall in Berlin

Damit bleibt weiterhin im Dunklen, welche der 119 von der Wissenschaftsplattform VroniPlag Wiki dokumentierten Übernahmen aus Sicht der FU ein Plagiat darstellen. „Sowohl in den Papierversionen als auch in der Onlineversion wurde die Erteilung der Rüge vermerkt“, heißt es. Allerdings taucht die Rüge in den Bibliothekskatalogen bis heute nicht auf, auch nicht in der Deutschen Nationalbibliothek, obwohl die Leser nach Ansicht der Landesregierung durch die „Kenntlichmachung der Rüge“ auf die kritische Verwendung des Textes hingewiesen werden sollen. Zunächst war die Rüge auch noch fehlerhaft in die Druckfassung eingetragen worden, was jedoch nach einem Bericht dieser Zeitung korrigiert wurde.

Zwischenzeitlich gibt es einen weiteren schweren Plagiatsfall in Berlin, den VroniPlag Wiki aufgedeckt hat. Diesmal ist allerdings die Humboldt-Universität (HU) betroffen. Es geht um eine Arbeit, welche die Rolle von Religion und Umweltethik im Klimaschutz beleuchtet. Doktorvater ist der Asien-Wissenschaftler Boike Rehbein. Pikant ist nicht nur die Schwere des Plagiats, über neunzig Prozent der Textseiten sind betroffen, sondern vor allem, dass der Autor damit erst 2017 promoviert wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte es in Berlin bereits einige Plagiatsfälle gegeben, und die HU warb in der Öffentlichkeit damit, präventiv gegen solche Übernahmen vorzugehen. Im Jahr 2012 erklärte sie beispielsweise, dass Dissertationen auch in elektronischer Form eingereicht werden müssen, damit Gutachter den Inhalt mit Hilfe von Software nachprüfen können.

Eine solche Kontrolle fand im vorliegenden Fall vermutlich nicht statt. Denn zwei Drittel des Haupttextes sind fast wortwörtlich aus Online-Quellen übernommen. Wer willkürlich einzelne Sätze mittels einer Suchmaschine überprüft, findet fast jedes Mal den Nachweis einer Übernahme ohne Zitierung. Die von der Universität selbst veröffentlichte PDF-Datei der Dissertation enthält zudem viele Copy-and-Paste-Übernahmen, etwa zahlreiche versteckte Weblinks, die auch als sichtbare Links im Quellenmaterial zu finden sind.

Nicht einmal das war der betroffenen Kulturwissenschaftlichen Fakultät aufgefallen. Es ist die größte Plagiatsarbeit, die, abgesehen von der Charité, jemals an einer Berliner Hochschule mit einem Doktortitel belohnt wurde. Inzwischen hat die zuständige Kommission begonnen, die Arbeit auf wissenschaftliches Fehlverhalten zu überprüfen. Zu überprüfen wäre wohl auch das fortgesetzte systemische Versagen der Berliner Hochschulen.