Plagiatsfall Giffey : Chronik eines Skandals

Mit einer Verspätung von 470 Tagen hat die Freie Universität Berlin (FU) Unterlagen zur zweiten Überprüfung der Promotion von Franziska Giffey herausgegeben. Nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz war die Hochschule dazu verpflichtet. Beantragt hatte die Offenlegung der FU-Student Janik Besendorf. Auf der Plattform „Frag den Staat“ sind die Konvolute einsehbar. Einige Passagen sind geschwärzt. Trotzdem zeigen die Unterlagen, mit welchem Aufwand und welcher Angst vor Fehlern die Hochschule das zweite Verfahren durchführte. Eine zuvor abgeschlossene erste Prüfung endete mit einer Rüge an Giffey; die Sanktion entpuppte sich als rechtswidrig. Entsprechende von CDU und AfD in Auftrag gegebene Rechtsgutachten waren bereits bekannt.

Im November 2020 entschied das Präsidium der FU daher, das Verfahren neu aufzurollen. Die Details können nun nachvollzogen werden. In einem Brief an den Dekan des Fachbereichs Politik- und Sozialwissenschaften regt der FU-Präsident an, die Mitglieder des neuen Prüfgremiums von einem Rechtsanwalt prüfen zu lassen, damit es zu keiner Besorgnis zur Befangenheit kommt. Der Rechtsanwalt steht dann auch für die rechtliche Begleitung des Verfahrens zur Verfügung, weil eine Stelle im Rechtsamt der FU nicht besetzt ist. Über die Kosten der externen Beratung finden sich keine Angaben. Aus den Unterlagen wird zudem deutlich, dass sich die FU zunächst schwertat, überhaupt Mitglieder des neuen Prüfgremiums zu finden („wir haben auch diverse Absagen erhalten“).