Plagiate : Doktortitel der Berliner „Blockchain Queen“ widerrufen

Vor zwei Jahren ließ die „Zeit“ über 25 Frauen abstimmen, die „unsere Wirtschaft revolutionieren“. Darunter war auch die in den Medien gelegentlich als „Blockchain Queen“ bezeichnete Shermin Voshmgir als Gründerin des „Blockchain-Hubs“ zu finden. Das, so erklärte die Zeitung, sei ein Informations-Hub und Thinktank in Berlin, der die weltweite Entwicklung der Blockchain-Technologie vorantreibt, kommuniziert und diskutiert. „Auch als Direktorin des Instituts für Kyptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien möchte sie ihr Wissen weitergeben. Außerdem unterstützt sie Start-ups mit dem Schwerpunkt Blockchain“, hieß es damals.

Nun hat die Wissenschaftsplattform „VroniPlag Wiki“ ihre Doktorarbeit „Assessing the Impact of XML/EDI with Real Option Valuation“ analysiert und nach eigenen Angaben auf 90 Prozent der Textseiten Plagiate gefunden. Das ist ein sehr hoher Wert, der sich in Dimensionen eines Karl-Theodor zu Guttenberg bewegt. Wohl auch deshalb reagiert die Wirtschaftsuniversität Wien schnell. Der im Jahr 2001 vergebene Doktortitel wird widerrufen, heißt es aus Österreich. Allerdings sei die Entscheidung noch nicht rechtskräftig.

„Die Wirtschaftsuniversität prüft derartige Vorwürfe immer sehr genau“, erklärt Pressesprecherin Cornelia Moll: „Gemäß den hohen internen Standards wurde die Österreichische Agentur für wissenschaftliche Integrität eingeschaltet. In weiterer Folge wurden zwei unabhängige Gutachten in Auftrag gegeben.“ Die Gutachten selbst sind unter Verschluss.

Bekannt ist das Fazit von „VroniPlag Wiki“: „Auf mindestens 100 von 111 Seiten dieser Arbeit gibt es Textparallelen, die als Plagiat angesehen werden könnten. Dies reicht von der Einleitung bis zum Schluss. In vielen Fragmenten wurde der Text leicht umgeschrieben, aber die Ähnlichkeit mit den gefundenen Quellen ist nach wie vor hoch. Viele Seiten bestehen aus einzelnen Sätzen, die den Quellen entnommen und zusammengefügt wurden, um den Anschein einer eigenen Wissenschaft zu erwecken.“ Abgeschrieben wurde wohl vor allem aus einer studentischen Arbeit aus Schweden.

Voshmgir wurde von der F.A.Z., als zu Beginn des Jahres die ersten Plagiatsvorwürfe aufkamen, um eine Stellungnahme gebeten. Außer einer Nachricht, dass sie sich die Vorwürfe in Ruhe ansehen und dann melden würde, gab es trotz wiederholter Nachfrage keine inhaltliche Reaktion. Unklar ist daher auch, ob sie gegen den Entzug ihres Doktortitels klagen wird.