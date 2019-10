„Orchideenfächer“ : Mit fünf Studenten im Seminar

In sogenannten Orchideenfächern lernen Studenten nur mit einer Handvoll Kommilitonen. In diesen Wochen stellen sich an den Universitäten die kleinen Fächer vor – zum Beispiel die Ägyptologie an der Uni Mainz.

Als Ägyptologiestudent der Gutenberg-Uni sollte man seine Hausaufgaben immer brav erledigen. Andernfalls kann es im Seminar schnell peinlich werden: Wenn dort 20 Leute sitzen, sind das schon viele – manchmal kommen nur fünf. „Hier kann man sich nicht so leicht verstecken“, sagt Ursula Verhoeven-van Elsbergen, Professorin am Institut für Altertumswissenschaften. „Wir kennen unsere Studierenden alle mit Namen.“ Überhaupt seien die Ägyptologen „wie eine große Familie“.

Familiär geht es oft zu in jenen Disziplinen, denen die Universitäten in diesen Tagen besondere Aufmerksamkeit schenken. Für das laufende Wintersemester haben die Hochschulrektorenkonferenz und das Bundesbildungsministerium die „Kleine-Fächer-Wochen“ ausgerufen: Mit Bundeszuschüssen werden Projekte finanziert, die Abiturienten, Studenten und anderen Bürgern den Wert solcher Fächer für Wissenschaft und Gesellschaft verdeutlichen sollen. Auch die Universitäten in Hessen und dem Rhein-Main-Gebiet laden für die nächsten Wochen zu solchen Veranstaltungen ein.

An der Uni Mainz gibt es eine eigene Arbeitsstelle, die sich mit kleinen Fächern beschäftigt. Sie hat definiert, was darunter zu verstehen ist: Klein sei eine Disziplin, wenn sie an einer Uni von höchstens drei unbefristet beschäftigten Professoren vertreten werde. In Hessen rühmt sich die Uni Marburg, die größte Zahl dieser manchmal leicht abfällig als „Orchideenfächer“ titulierten Studienrichtungen zu beherbergen: Diese 28 Fächer bringen es zusammen auf gerade 34 Professoren. Die Uni Frankfurt wiederum schreibt nur von „über 20“ kleinen Fächern – und legt Wert darauf, dass etwa die Ethnologie trotz geringer Professorenzahl mit mehr als 650 Hauptfachstudenten nicht zu dieser Gruppe gerechnet werde. Überhaupt ist die Frankfurter Ethnologie ein gutes Beispiel dafür, dass öffentliche Wahrnehmbarkeit nicht vom Umfang des Lehrkörpers abhängt, wenn zu ihm Persönlichkeiten wie Susanne Schröter gehören: Die Islam-Expertin ist eine der meistbeachteten Forscherinnen der Goethe-Uni.

In kleinen Gruppen lernt es sich besser

Von so viel Aufmerksamkeit, wie Schröter sie bekommt, können die Mainzer Ägyptologen nur träumen. Doch in den „Kleine-Fächer-Wochen“ werben auch sie um Neugierige und Nachwuchs: In der Veranstaltungsreihe „explorer4aday“ stellen sie am 29. November Schülern und anderen Interessierten ihre Arbeit vor. Das Zeichnen und Entziffern von Hieroglyphen – laut Professorin Verhoeven „kein Hexenwerk“ – ist dabei nur eines von mehreren Angeboten.

Vermutlich wird sich in Mainz wie an den anderen Unis ein großer Teil der Institutsmitarbeiter an dem Aktionstag beteiligen. Denn verstecken können sie sich ebenso wenig wie ihre Studenten in den Seminaren. „Die Lehrenden in den kleinen Fächern zeigen oft ein immenses Engagement – auch deshalb, weil sie viele Aufgaben wahrnehmen, die in größeren Fächern auf die Schultern mehrerer Kollegen verteilt sind“, weiß Martin Lommel, Leiter der Abteilung Lehre und Qualitätssicherung an der Uni Frankfurt.

Weil sie dies zu schätzen wissen, haben viele Studenten kleiner Fächer nach Lommels Eindruck ihre Wahl sehr bewusst getroffen. Dank der persönlichen Beziehung zu den Lehrenden könne dort zudem „ein umfassender Bildungsbegriff gelebt werden“. Von der gesellschaftlichen Relevanz seines Studiums wiederum sollte ein Hochschüler auch dann überzeugt sein, wenn die Zahl der Kommilitonen gering ist. Im Fall der Ägyptologie verweist Professorin Verhoeven auf den „wichtigen Nutzwert“ auch außerhalb von Museen und Archiven: „Wir helfen bei der Erschließung des kulturellen Erbes“, auch in dessen Herkunftsländern, wo die Mainzer Forscher mit den dortigen Kollegen Grabungen vornähmen und Funde dokumentierten.

Selbst die wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen, bleibt in der Ägyptologie – wie in den größeren Fächern – einer sehr überschaubaren Zahl von Studenten vorbehalten. Auch wird nicht jeder eine Stelle in einem Museum, in der Erwachsenenbildung oder einem Spezialverlag finden. Manchen gelingt es aber zumindest, in einem ansonsten fachfremden Beruf das Studienwissen hin und wieder nutzbringend einzusetzen. Eine Mainzer Ägyptologie-Absolventin arbeitet laut Verhoeven jetzt für eine Event-Agentur – und organisiert dort außer Helene-Fischer-Konzerten auch Ausstellungen mit Repliken der Grabbeigaben von Tutanchamun.