Onlineprüfungen an Hochschulen : Ein neuer Markt für Täuschungen

In Deutschland hapert es an der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle. Es gibt aber Ausnahmen. Wir werfen einen Blick auf einen großen neuen Markt, den für Täuschungen bei Prüfungen. Insbesondere geht es um Klausuren, die von einer großen Zahl von Studenten gleichzeitig geschrieben werden und in denen gerechnet wird. Die Vorbereitung auf solche Prüfungen erfolgt standardisiert. Deshalb gibt es Repetitoren, bei denen Lösungswege eingeübt werden.

Der „Täuschungskontakt“ eines anonymen Internetrepetitors setzt während der Nachhilfesitzungen zur Unterstützung in der Prüfung an. Dazu wird etwa auf einen Paypal-Link hingewiesen. Am Prüfungstag erfolgt die Koordination über einen sicheren Messengerdienst, der Links zu einem Cloud-Dienst zur Verfügung stellt. Dort wird die Klausur in Echtzeit vorgerechnet – ein großer Fortschritt gegenüber herkömmlichen Täuschungsversuchen mit Zetteln.