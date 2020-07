Fachzeitschrift geklaut : Alles für den Zitationsindex

Übler kann es einem wissenschaftlichen Online-Magazin kaum ergehen. „Talent Development and Excellence“ wurde gehackt, leergeräumt und unter neuer Adresse wiederveröffentlicht. Was steckt wohl dahinter?

Wenn in der Wissenschaft geklaut wird, handelt es sich meistens um Gedanken und Textpassagen, nun hat es aber eine ganze wissenschaftliche Zeitschrift erwischt: das Magazin „Talent Development and Excellence“. Wie muss man sich das vorstellen? Die Website der internationalen Online-Zeitschrift wurde gehackt und leergeräumt. Alle Artikel und das gesamte Archiv erschienen kurz darauf auf einer neuen Seite, mit ähnlicher Adresse und einem nur leicht ergänzten Zeitschriftentitel als „Journal of Talent Development and Excellence“. Zudem wurde die Adresse der Zeitschrift in Forschungsdatenbanken geändert, um Leser auf die betrügerische Website zu leiten. Ein Impressum hat die neue „Zeitschrift“ ebenso wenig wie eine ISSN-Nummer.

Die australische Hochschullehrerin Wilma Vialle, die Schriftleiterin der gehackten Zeitschrift ist, kann bislang nichts zur Identität der Täter sagen, die ihre neue Domain anonym in den Vereinigten Staaten registriert hätten. Als Motiv der Tat vermutet sie pekuniäre Interessen. In der geklauten Zeitschrift könnten Wissenschaftler gegen Bezahlung ihre Artikel in einem renommierten Umfeld veröffentlichen, ohne die Erkenntnisse vorab begutachtet haben zu lassen.

Vialle berichtet dieser Zeitung, dass man den Betrügern eine Unterlassungserklärung zugestellt habe, die aber unbeantwortet blieb. Nun werde sie alle relevanten Datenbanken informieren. Die Indexierung der Zeitschrift in der Zitationsdatenbank Scopus ist nach Ansicht der Plagiatsforscherin Anna Abalkina von der LMU München der Grund für den Diebstahl: In kurzer Zeit hätten die Täter 492 neue Artikel in Scopus aufnehmen lassen, bevor dort die Hintergründe bekannt waren. Die meisten Autoren stammten aus Indonesien, Russland und Kasachstan. Ihnen sei wohl eine Zitierung in Scopus versprochen worden – auch wenn diese nun wohl rückgängig gemacht wird.