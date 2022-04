Plagiatsfall Wolfrum : Irgendwas aus Medien

Der Verlag Klett-Cotta hat das Buch „Der Aufsteiger – Eine Geschichte Deutschlands von 1990 bis heute“ des Heidelberger Zeithistorikers Edgar Wolfrum vorsorglich vorerst vom Markt genommen. Wie der Verlag dieser Zeitung mitteilte, wird die sorgfältige Prüfung der Plagiatsvorwürfe, über die zuerst hier und dann auch in der „Süddeutschen Zeitung“ berichtet wurde, noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Jede nach Anwendung einer Plagiatssoftware als möglicherweise verdächtig markierte Stelle wird einer eigenen juristischen Be­wertung unterzogen.

Auch im Buch „Welt im Zwiespalt – Eine andere Geschichte des 20. Jahrhunderts“ (Klett-Cotta 2017) hat Wolfrum nicht alle Übernahmen kenntlich ge­macht. So bediente er sich bei Hans-Heinrich Nolte in dessen 2009 erschienener „Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts“. Der Emeritus der Universität Hannover sagte der F.A.Z.: „Die Zahl gleicher Sätze zwischen Herrn Wolfrums und meinem Buch ist wirklich überraschend groß und lässt tatsächlich die Annahme zu, dass er abgeschrieben, also mich zitiert hat, ohne die Zitate als solche zu kennzeichnen. Ich muss gestehen, dass mich das sehr enttäuscht.“ Starke Textähnlichkeiten gibt es auch mit einer 2016 in Heidelberg eingereichten Dissertation, die Wolfrum be­treut hatte. Gegenüber dieser Zeitung gab er dazu an: „Über einige Jahre werden zwischen Doktorand und Betreuer permanent und im Forschungskolloquium Ar­beitspapiere aus­­getauscht und kommentiert.“ Die Arbeit und der Name der Doktorandin tauchen weder in Endnoten noch im Literaturverzeichnis auf. Klett-Cotta wollte sich noch nicht zu diesen und weiteren Übernahmen äußern; „Welt im Zwiespalt“ wird weiterhin verkauft.