Nachhaltigkeit für Studierende : Wohnheim mit Solardach

Wenn auf dem Frankfurter Riedberg die Sonne scheint, dann freut sich André Fries gleich doppelt. Dann denkt er an die Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Studierendenwohnheims in der Riedbergallee, das er seit September 2022 als technischer Mitarbeiter betreut. Rund 100.000 Kilowattstunden Strom im Jahr soll die Photovoltaikanlage erzeugen. Ein Batteriespeichersystem gibt es nicht, da der Strom direkt verbraucht wird. „Mal sehen, wie viel das wird, wir haben ja noch nicht so lange offen, und die Sonneneinstrahlung im Januar war etwas gering“, sagt er.

Das neue „International House“ liegt direkt gegenüber der U-Bahn-Station „Campus Riedberg“. Kosten: 38 Millionen Euro. Das Gebäude mit der hellen Außenfassade hat einen grünen Innenhof, Architekten würden es als „Atriumhaus mit terrassierter Grünanlage“ inklusive „Split-Level-Anordnung“ beschreiben. Als sogenanntes Effizienz- oder auch Passivhaus erfüllt es den KfW-Standard 40 der Pariser Klimaschutzziele. „Das heißt, der Jahresprimärenergiebedarf beträgt höchstens 40 Prozent eines Referenzgebäudes“, erklärt Sylvia Kobus vom Frankfurter Studierendenwerk. Der Transmissionswärmeverlust, also der stetige Wärmeverlust des Gebäudes, liegt bei maximal 55 Prozent.

In den Einzelapartments und WGs finden 359 Studierende Platz. Die Miete liegt bei 350 Euro warm und orientiert sich damit an der Bafög-Wohnbedarfspauschale von bis zu 360 Euro. „Diesen Richtwert versuchen wir auch bei Neubau und Sanierung weitestgehend einzuhalten“, sagt Petra Nau, Leiterin des Referats Wohnen beim Deutschen Studierendenwerk. Da das Studierendenwerk als öffentlich-rechtlicher Träger kostendeckend und nicht profitorientiert arbeitet, ist es auf öffentliche Zuschüsse angewiesen. „Die eine Hälfte der Bau-, Sanierungs- und Modernisierungskosten können wir durch Eigenkapital oder Darlehen abdecken, für die anderen 50 Prozent benötigen wir echte Zuschüsse von Bund und Ländern“, sagt Nau. Gerade bei den aktuell steigenden Energiekosten sei dies umso wichtiger, um auch in Zukunft bezahlbare Mieten generieren und erhalten zu können. Denn: Die Studierenden seien nicht mehr die Einzigen, die um den Wohnraum kämpfen, die Konkurrenz sei groß, sagt Kobus.

Nachhaltiges Bauen muss nicht automatisch mehr kosten

Studentischen Wohnraum zu schaffen, der nachhaltig und bezahlbar zugleich ist, sei zwar „schwer, aber nicht unmöglich“, sagt Nau. Bisher gebe es aufgrund der „schwierigen Rahmenbedingungen“ vor allem nachhaltige Einzelprojekte, wie das autofreie Wohnheim „Westside“ des Studentenwerks Gießen.

Nachhaltiges Bauen muss nicht automatisch mehr kosten: Das „International House“ am Frankfurter Riedberg könnte dank der Photovoltaikanlage jährlich bis zu 30.000 Euro sparen, im Bestfall würde sogar mehr Strom produziert, der wiederum ins allgemeine Netz eingespeist und vergütet werden könnte. Gerade der Einsatz von erneuerbaren Energien lohne sich, insbesondere seit die neue Bundesregierung Solar- und Photovoltaikanlagen verstärkt fördert. „Die höheren Anfangsinvestitionen können zum Teil durch günstigere Bewirtschaftungskosten kompensiert werden, im Prinzip wie bei normalen Wohnhäusern“, erklärt Nau.

Dazu setzt das Wohnheim am Riedberg auf Energiemanagementsysteme wie smarte Heizungssteuerung und eine kontrollierte Be- und Entlüftung, bei der die Frischluft von draußen hereingezogen und erhitzt wird. „Das heißt, die Studis müssten nicht mal ein Fenster aufmachen“, sagt Fries. Auch bei den Baumaterialien wurde auf Umweltverträglichkeit geachtet. Die Geschossdecken und Wände oberhalb des betonierten Sockels bestehen aus sogenannten cross-laminated timber-Holztafeln (CLT). Diese sind auch vereinzelt in den Apartments zu sehen. „Das könnte man alles zurückbauen, bis auf den Betonsockel“, sagt Fries. Damit sei das Wohnheim das aktuell größte Holzwohnhaus in Hessen.

Für die Mieter bietet das Wohnheim eine Fahrradwerkstatt im Keller an – mit Ladestation für Elektrofahrräder und einem Monteur, der bei der Reparatur hilft. Im hauseigenen Nähstudio können die Studierenden ihre Kleidung reparieren und selbst nähen.