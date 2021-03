„Music Industry and Heritage“ : In Liverpool kann man bald die Beatles studieren

Wie sie staunte, als John Lennon im Jahr 1980 ermordet wurde – daran erinnert sich Holly Tessler heute noch. Wie sie dachte: „Wow, der Tod eines einzigen Menschen, und die Welt um mich herum steht still.“ Sie begann sich einzulesen, weil sie Bücher als zehnjähriges Mädchen so viel lieber mochte als Musik. „Nach ein paar Monaten waren meine Eltern so genervt davon, dass ich ihnen ständig mit neuen Infos über die Beatles kam, dass sie mir eine Platte von ihnen kauften und sagten: ,Spiel sie einfach‘“, erzählt Tessler heute, wenn sie Vorträge über die Beatles hält. „Danach war es um mich geschehen.“

Wenn Tessler das sagt, ist das keine Floskel. Sie ist kein bloßer Fan, sondern Forscherin. Tessler hat über die Beatles promoviert und wird von September an den wohl einzigen Studiengang leiten, der sich komplett den Beatles widmet. „The Beatles: Music Industry and Heritage“ heißt der einjährige Master, für den man sich seit kurzem an der englischen University of Liverpool bewerben kann. In sechs Modulen werden der Einfluss der Band auf ihre Heimatstadt Liverpool und die Auswirkungen ihres monumentalen Ruhmes auch auf die heutige Kultur behandelt. Die Absolventen können im „Beatles-Tourismus“ arbeiten, der fast 100 Millionen Euro im Jahr zur Liverpooler Wirtschaft beiträgt, aber auch in Museen und natürlich in der Musikindustrie. Tessler sagt: „Ohne die Beatles wäre die heute eine komplett andere.“

„Zu viele Beatles-Fans und viel zu wenig echte Interessierte“

Mit ihrer Einschätzung ist die Studienleiterin nicht allein. Der britische Autor Hanif Kureishi schreibt in einer Abhandlung über die Band: „Sie sind die einzige Pop-Gruppe, ohne die unsere Kultur signifikant anders wäre, würde man sie aus der Geschichte streichen.“ Die Beatles prägten unsere Vorstellungen von Ruhm und Prominenz auch heute noch, erklären andere Musikwissenschaftler. Ihr Einfluss, nicht nur auf die Popmusik, sondern auch auf den Kleidungsstil, auf die politischen Einstellungen und Moralvorstellungen der Bewohner der westlichen Welt sei so groß gewesen, dass sich eine Erforschung des Phänomens Beatles geradezu aufdränge.