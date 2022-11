Liebeskummer im Studium : Ein gebrochenes Herz studiert nicht gern

Für Liebeskummer gibt es kaum einen passenden Zeitpunkt, doch während einer harten Prüfungsphase kommt er noch ungelegener. Dann gibt es gleich zwei Baustellen im Kopf: Die Anforderungen der Prüfungen und die Notwendigkeit, dass man über IHN hinwegkommt, der vor Kurzem noch das Prüfungsleid geteilt hat, oder über SIE, die normalerweise mit einer Tafel Schokolade und aufmunternden Worten vorbeigekommen wäre.

So wie Christian Moore. Der VWL-Student der Universität Heidelberg hat richtig schlimmen Herzschmerz erst ein einziges Mal erlebt, aber der hatte es, sagt er, wirklich in sich. „Es war herz- und kopfzerreißend, weil ich mich einerseits auf fünf Prüfungen am Ende des Semesters fokussieren musste, andererseits meine Ex-Partnerin nicht aus dem Kopf bekommen habe und ihr die ganze Zeit schreiben wollte.“ Grübeleien und starke Traurigkeit seien für fast sechs Monate bei ihm an der Tagesordnung gewesen.