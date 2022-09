Erdkunde im Anthropozän : Leopoldina fordert Modernisierung der Geowissenschaften

An der Universität Freiburg läuft seit zwei Jahren das Projekt „LoKlim – Lokale Kompetenzentwicklung zur Klimawandelanpassung in kleinen und mittleren Kommunen und Landkreisen“. Auch die südbadische Kleinstadt Bad Krozingen lässt sich von den Freiburger Geowissenschaftlern bei ihrer Anpassung an den Klimawandel beraten. Die Kurstadt in der sonnenverwöhnten Rheinebene südlich von Freiburg leidet schon jetzt besonders unter sommerlichen Dürren und Hitzewellen. Das Projekt orientiert sich bei seinen Empfehlungen ebenso wie die Landesumweltbehörde an den Daten des RCP8.5-Szenarios des IPCC — dem Worst Case des Klimawandels. Im Bad Krozinger Gemeinderat streitet man derweil, ob man mit mehr Schattenplätzen, öffentlichen Trinkbrunnen und „temporären Pop-up-Parks“ die Gemeinde zur klimaresistenten Kommune machen könnte.

Gegenüber dem Pessimismus des IPCC-Szenarios wirken solche Maßnahmen hilflos. Gemeinderäte sind keine Foren, um Bürger auf globale Ereignisse des Holozäns vorzubereiten. Die Herausforderung an die Geowissenschaften besteht demgegenüber darin, die Menschheit auf den Planeten nach dem Klimawandel vorzubereiten und auch die Bewohnbarkeit süddeutscher Kurstädtchen zu sichern. Ein „Zukunftsreport Wissenschaft“ der Leopoldina hat sich jetzt dieser Herausforderung gestellt. Ihr Vorschlag einer „Erdsystemwissenschaft“ fordert nicht weniger als einen Paradigmenwechsel für die Geowissenschaften. Diese brauchten eine neue Leitidee für einen Planeten nicht vor, sondern mitten im Wandel.