Kuriose Wissensproduktion (2) : Neue Stilblüten aus Dissertationen

In der letzten Folge unserer Stilblütenschau in Dissertationen stand die Einfachheit im Mittelpunkt. Beginnen wir dieses Mal mit dem Surfing und der Titelfrage („Happy and Healthy?“) einer deutschsprachigen „internationalen Betrachtung“ von, immerhin, zwei Surfstränden. Der holländische Strand ist der Autorin „von eigenen Urlauben und Wochenendaufenthalten“ bekannt, der amerikanische Strand „wurde ebenfalls aus forschungspragmatischen Gründen gewählt“. (Spoiler: Er ist der Autorin von einem Hawaiiaufenthalt bekannt.) Die Arbeit enthält Beobachtungen wie: „Ein Surfer mit einem bunt beklebten Shortboard kommt an den Strand. Er legt sein Board in den Sand und läuft ca. 50 Meter im seichten Wasser entlang, dann wieder zurück. Das macht er sechsmal.“

Gegen Ende der Arbeit heißt es, dass die Methodik der Autorin durchaus kritisch zu betrachten sei, denn als Surferin sei sie ja „in gewisser Weise subjektiv vorbelastet“. Ein weiterer Kritikpunkt sei, dass „alle Beobachtungen lediglich durch einen einzigen Beobachter (die Autorin) ausgeführt werden“. Die Autorin kam, sah und ließ surfen? Dennoch sei die Methode nicht ungeeignet, „denn zum Gesundheitsverhalten von Surfern gibt es keine analysierenden Studien“. Mit dieser überaus logischen Schlussfolgerung reichte es an der Universität Tübingen für einen Doktorgrad; womöglich auch dank dieser Erkenntnis: „Die Verhaltensweisen nach dem Surfen repräsentieren das soziale Kapital in einer anderen Dimension als vor oder während dem Surfen.“ Auf dieser Welle wollen wir auch mal reiten, dann sind wir happy und healthy.

Ebenfalls an einer Küste liegt die mexikanische Region Tijuana. In „Indigenität in Tijuana: Globale Diskurse und lokale Adaptionen, 1989 bis 2012“ wird es auf Seite 10 kompliziert: „Der Blick auf Konflikte zwischen den Akteur_innen, die sich an der Ausformung von Bedeutungen von Indigenität beteiligen, sowie die Suche nach Akteur_innen, die Indigenität in ihre politischen Forderungen einbinden, ohne sich aktiv an den überregionalen Debatten zu beteiligen, verdeutlicht, dass die Zirkulationen mit Transformationen des Konzeptes einhergehen.“ Die FU Berlin vergab einen Doktorgrad an diese von der Rosa-Luxemburg-Stiftung geförderte Arbeit mit dem Fazit: „Die Frage nach der Bedeutung und Funktion von Indigenität wird folglich damit beantwortet, dass Indigenität als analytische Kategorie nicht gefasst werden kann.“

Unverständliches Gendern

Beim Thema „Gendern“ ist ein Schwenk zurück zur traditionellen Bezeichnungsweise festzustellen, mit dem obligatorischen Hinweis zu Beginn der Arbeit, es seien immer alle Geschlechter gemeint. Anders in einer Salzburger Dissertation über „Die Interaktion zwischen Dirigent_in und Musiker_innen in Orchesterproben“, in der wir lesen: „Beispielsweise zeigt das Heben einer Hand eines/einer Beteiligten in Meetings an, dass derjenige/diejenige sich selbst als (mögliche/n) nächste/n Sprecher_in auswählt und vom Vorsitz auch als solche/r wahrgenommen werden möchte.“