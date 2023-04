Wie kommt ein junger Mensch an einen eigenen Lehrstuhl an einer deutschen Universität, in einem Alter, in dem viele froh sind, wenn sie überhaupt schon ihr Studium abgeschlossen haben? Der Wirtschaftswissenschaftlerin Alicia von Schenk ist genau das gelungen. Zum vergangenen Wintersemester ist sie an die Universität Würzburg als Juniorprofessorin berufen worden – im Alter von 26 Jahren.

Die Juniorprofessur mit „tenure track“, also der Aussicht auf eine Stelle auf Lebenszeit, ist der vorläufige Höhepunkt einer Karriere im Blitztempo: Ihr Abitur machte die gebürtige Heidelbergerin mit 15, mit der Bestnote 1,0. Es folgten gleich zwei Bachelor- und zwei Master-Abschlüsse, jeweils in Mathematik und Volkswirtschaftslehre, an der Frankfurter Goethe-Universität, dann die Promotion. Das Thema: Ökonomik der Organisation und die Auswirkungen Künstlicher Intelligenz. Anders als viele junge Wissenschaftler musste von Schenk anschließend nicht lange auf eine feste Stelle warten. Nach einem Jahr Postdoc in Berlin kam der Ruf nach Würzburg.