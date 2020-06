Die Karrierefrage : Für wen zahlt sich ein MBA aus?

Zehntausende Euro, ein Jahr in Vollzeit oder länger in Teilzeit – das ist nötig für einen Master of Business Administration (MBA). Die Macher sind überzeugt von ihren Konzepten. Lohnt der Aufwand in Deutschland?

Drei Jahre Bachelor, dann zwei Jahre einen Master und anschließend der Berufseinstieg: So sieht die Musterkarriere für viele Studierende in Deutschland aus. Immer beliebter werden aber auch MBAs, nicht konsekutive Master-Programme in Management und BWL. Die Programme dauern ein bis zwei Jahre, können in Voll- oder in Teilzeit absolviert werden und richten sich vor allem an junge Menschen, die schon Berufserfahrung mitbringen.

Studieren kann man MBA-Programme vornehmlich an privaten Hochschulen, der Kostenfaktor beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro – nach oben gibt es kein Limit. Die Investition lohnt sich bei manchen Programmen durchaus, davon ist Christine Menges, Leiterin des MBA-Karrierecenters der WHU Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf, überzeugt. Ein Argument dafür ist die Gehaltssteigerung: Drei Jahre nach dem MBA hätten die Absolventen der WHU ihr Gehalt fast verdoppelt. Dafür müssen Studierende allerdings in Vorleistung tief in die Taschen greifen: 40 000 Euro kostet das einjährige MBA-Programm an der WHU. „Mittel- und langfristig zahlt sich das aus“, sagt Menges.