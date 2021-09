Wissenschaftliche Karrieren : Wege aus der Befristungsfalle

Nicht alle streben eine Professur an: Studierende der Universität Leipzig in einer Vorlesung. Bild: dpa

Der Erfolg von Wissenschaft steht und fällt mit den Personen, die forschen und lehren und Wissenschaft unterstützen. Deshalb ist die anhaltende, intensive Diskussion über Karriereperspektiven und Befristungssituation von Forscherinnen und Forschern, die noch keine Dauerbeschäftigung in der Wissenschaft haben, wertvoll. Unter dem Hashtag #IchbinHanna schildern viele auf eindrückliche und persönliche Weise, welche finanziellen Engpässe, Unsicherheiten in der Lebensplanung und psychischen Belastungen aus anhaltender, wiederholter Befristung entstehen können. Zugleich üben sie Kritik am derzeitigen Karrieresystem. Im Kern wird die Frage nach der künftigen Architektur wissenschaftlicher Karrieren gestellt: nach Dauerstellen, Jobperspektiven, Stellenprofilen neben der Professur und Entscheidungszeitpunkten. Diesen wichtigen Architekturfragen will sich auch dieser Text widmen, zunächst müssen wir aber die Ausgangsfakten der Debatte sortieren.

Im Zentrum der Diskussion steht der Vorwurf eines zu hohen Befristungsgrades an Hochschulen. Am häufigsten wird das Datum „92 Prozent“ genannt. Diese Zahl des Statistischen Bundesamtes gibt den Anteil befristet Beschäftigter am hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal unter 45 Jahren im Jahr 2018 an. In ihrer Pauschalität ist sie jedoch wenig hilfreich.

Drei Dinge sind zu beachten: 1. Ausgerechnet die Professorinnen und Professoren werden nicht mitgezählt, obwohl natürlich üblicherweise dauerhaft beschäftigt. 2. Promotionsstellen hingegen werden mit einberechnet, obwohl niemand fordert, sie zu entfristen. Hinzu kommt, dass die Hochschulen in der letzten Dekade viele nicht sozialversicherungspflichtige Promotionsstipendien in Arbeitsverhältnisse umgewandelt haben, was zwar gut für die Promovierenden ist, aber zugleich die Zahl befristeter Stellen erhöht hat. 3. Man muss bei Befristungsstatistiken danach unterscheiden, ob eine Stelle aus Haushalts- oder aus Drittmitteln finanziert ist. Letztere sind zeitlich begrenzte Projektmittel und können nur in Ausnahmefällen zur Finanzierung dauerhafter Stellen herangezogen werden.

Über das Zahlenverhältnis lässt sich streiten

Angesichts dessen erscheint es zielführender, die Befristungsdiskussion auf den Kernbereich grundfinanzierter Haushaltsstellen zu fokussieren, den Bereich also, in dem die Hochschulen tatsächlich Handlungsmacht hinsichtlich der Befristungen haben. Und hier sieht das Bild merklich anders aus: Je nach Hochschule sind 30 Prozent und, wenn man die Promotionen auf Haushaltsstellen außen vor lässt, sogar noch deutlich mehr Haushaltsstellen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach der Promotion unbefristet besetzt.

Ist das ein angemessenes Verhältnis? Über die richtige Balance zwischen befristeten und unbefristeten Haushaltsstellen ab Postdoc-Level können und müssen wir diskutieren. Die Universitäten brauchen attraktive Dauerstellen (insbesondere für wissenschaftliche Daueraufgaben) und Flexibilität, sowohl im Sinne einer intergenerationellen Gerechtigkeit als auch, um neue wissenschaftliche Dynamiken abbilden zu können. Ein generelles „Tenure-Gebot“ für alle Qualifikationsstellen nach der Promotion, wie es derzeit in Berlin diskutiert wird, mag zwar aus Sicht der aktuell Betroffenen vorteilhaft sein. Doch schon für die nächste Generation junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sieht das anders aus. Wer jetzt oder in Zukunft eine Promotion beginnt, für die oder den würde es ein paar Jahre später deutlich schwerer werden, eine Postdoc-Qualifikationsstelle zu erhalten. Und die Universitäten hätten mittelfristig keine Stellen mehr anzubieten für neue aufstrebende Forscherinnen und Forscher und die thematischen Impulse, die sie setzen.