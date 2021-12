Universität Greifswald : Wenn der Juraprofessor zum Corona-Regelbruch aufruft

Aktualisiert am

An der Universität Greifswald sorgt der Juraprofessor Ralph Weber wieder einmal für Unruhe. Der ehemalige AfD-Abgeordnete ruft zum Bruch der Hygiene-Regeln auf. Ministerpräsidentin Schwesig nennt er eine Diktatorin.

Fünf Jahre lang engagierte sich Ralph Weber als Abgeordneter der AfD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Nachdem er im September nicht wiedergewählt worden war, kehrte er in seine angestammte Tätigkeit als Juraprofessor an die Universität Greifswald zurück.

Ähnlich wie beim Comeback seines früheren Parteifreundes Bernd Lucke in Hamburg war auch Webers Wiedersehen von Protesten begleitet. Allerdings sind die beiden Fälle unterschiedlich gelagert: Lucke gehörte dem wirtschaftsliberalen Flügel der AfD an und ist zweifellos ein Demokrat; Weber ist nationalkonservativ einzuordnen und bewegte sich mit seinen Äußerungen und Aktivitäten wiederholt an der Grenze der Anständigkeit.