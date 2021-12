Universität Greifswald : Wenn der Juraprofessor zum Corona-Regelbruch aufruft

Fünf Jahre lang engagierte sich Ralph Weber als Abgeordneter der AfD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Nachdem er im September nicht wiedergewählt worden war, kehrte er in seine angestammte Tätigkeit als Juraprofessor an die Universität Greifswald zurück. Ähnlich wie beim Comeback seines früheren Parteifreundes Bernd Lucke in Hamburg war auch Webers Wiedersehen von Protesten begleitet. Allerdings sind die beiden Fälle unterschiedlich gelagert: Lucke gehörte dem wirtschaftsliberalen Flügel der AfD an und ist zweifellos ein Demokrat; Weber ist nationalkonservativ einzuordnen und bewegte sich mit seinen Äußerungen und Aktivitäten wiederholt an der Grenze der Anständigkeit.

Nun könnte er diese Grenze bei einer Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen überschritten haben. Weber erhielt eine E-Mail seines Dekans, die der F.A.Z. zugespielt wurde und deren Echtheit die Hochschule der F.A.Z. bestätigt hat. Dekan Boris Schinkels bezieht sich in der Mail auf einen Pressebericht, wonach Weber die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern als „Landesdiktatorin“ bezeichnet haben soll. „Als Dekan der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät sehe ich darin einen Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ich möchte Sie daher an Ihren Amtseid erinnern und auffordern, weitere Angriffe dieser Art zu unterlassen. Zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung gehört insbesondere der Grundsatz der Volkssouveränität, der im deutschen Verfassungsgefüge als repräsentative Demokratie verwirklicht ist. Die pauschale, öffentliche Verunglimpfung gewählter Volksvertreter ist letztlich nichts anderes als eine Abwertung der Volkssouveränität.“