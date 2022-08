Aktualisiert am

Biden will 300 Milliarden Dollar Studienkredite erlassen

Geldsegen für Absolventen : Biden will 300 Milliarden Dollar Studienkredite erlassen

Viele amerikanische Studenten sind nach ihrem Abschluss hoch verschuldet. US-Präsident Joe Biden will daher bis zu 10 .000 Dollar je Bürger tilgen. Kritiker fürchten neue Inflationsimpulse.

Präsident Joe Biden will Amerikanern einen Teil der Studiendarlehen erlassen, die diese zur Finanzierung ihres Hochschulbesuchs aufgenommen hatten. Nach übereinstimmenden Medienberichten will der Präsident bis zu 10 .000 Dollar je Bürger tilgen, wenn diese weniger als 125. 000 Dollar Einkommen im Jahr erzielen. Der linke Flügel der Demokraten drängt seit Bidens Amtsantritt auf diese Entscheidung, forderte aber die Tilgung von bis zu 50 .000 Dollar pro Kopf. Die Entscheidung ist hoch umstritten. Selbst demokratische Politiker und der Partei gewogene prominente Ökonomen warnten bis zuletzt vor dem Schritt, die Republikaner sind ohnehin dagegen. Forscher der Wharton Business School kalkulierten, dass das Programm 300 Milliarden Dollar kosten würde. Aktuell schulden rund 45 Millionen Amerikaner insgesamt 1,7 Billionen Dollar, was ungefähr 37 .000 Dollar pro Kopf entspricht.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge

Die Befürworter des Tilgungsplans argumentieren, dass die betroffene Generation deutlich höhere Universitätsgebühren zu schultern hatte als die Vorgänger. Tatsächlich gehören College-Kosten zu den wenigen Dienstleistungen die sich auch in der nahezu inflationsfreien Phase bis 2019 deutlich erhöht haben. Ein Master-of-Business-Administration-Programm an der erwähnten Wharton School kostet für ein Jahr 118. 000 Dollar inklusive Studiengebühr, Kost und Logis.

Weiter wird argumentiert, dass die Studienschulden die Vermögenskluft zwischen schwarzen und weißen Amerikanern vertieften. Schwarze College-Absolventen verzeichnen im Schnitt um 25.000 Dollar höhere Schulden als ihre weißen Kommilitonen und würden deshalb besonders profitieren. Auch werben linke Politikerinnen wie Senatorin Elizabeth Warren für die große Tilgung mit dem Argument, die Schuldenlast lähme die Wirtschaft, weil die jüngere Generation zögere Häuser oder Autos zu kaufen.

Biden kämpft mit schlechten Zustimmungswerten

Die republikanischen Gegner des Plans sehen ihn als Stimmenkaufprojekt, das Biden in den Zwischenwahlen im November helfen soll. Biden ist angesichts mäßiger Zustimmungswerte auf junge Wähler angewiesen, die gewöhnlich geringere Wahlbeteiligung zeigen. Kritiker weisen darauf hin, dass die zwei Drittel Amerikaner ohne College-Abschluss eine Entlastung mitfinanzieren, die ihnen selbst nicht zuteil wird. Nach Berechnung der Wharton School profitierte die Gruppe der Einkommensbezieher zwischen 82.000 und 141.000 Dollar Jahreseinkommen am stärksten. Bürger, die ihre Schulden aus eigener Anstrengung getilgt haben, machen schon ihrem Unmut in sozialen Medien Luft.

Zu den entschiedenen Warnern vor einer Tilgung gehören die Ökonomen Larry Summers und Jason Furman , die beiden demokratischen Präsidenten gedient haben. Sie erwarten, dass das Entlastungsprogramm die Nachfrage erhöht und damit die Inflation befeuert, die aktuell schon bei 8,5 Prozent liegt. Dazu kommt die Belastung für den Staatshaushalt, die nach Argumentation von Furman über kurz oder lang durch höhere Steuern oder niedrigere Staatsausgaben gedeckt werden müsste.

Seit Beginn der Pandemie gilt ein Schuldenmoratorium, das Ende August ausläuft. Die Studienkredite müssen seitdem nicht bedient werden. Biden will das Moratorium mindestens bis zum Jahresende verlängern.