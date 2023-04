Inflation an den Unis : Essen für drei Euro

Auf dem Küchentisch ihrer Wohngemeinschaft steht eine Dose, die aussieht wie eine kleine Milchkanne. Einst beherbergte sie moldawisches Konfekt, heute birgt sie einen Schatz: die WG-Kasse. Wer von den zehn Mitbewohnern Kleingeld übrig hat, wirft es dort hinein. Davon kaufen sie dann Putzmittel und, wenn es gut läuft, auch mal einen Kasten Bier für alle.

Es ist Mitte März, Andrey und Christian stehen am Herd und kochen Nudeln mit Sahnesoße. Damit wollen sie ihren neuen Mitbewohner Miklas Willkommen heißen, der einen Tag zuvor eingezogen ist. Er sitzt an dem langen Tisch mit zehn Stühlen. Gerade hat er erfahren, dass er zwanzig Euro mehr für sein Zimmer im Studentenwohnheim bezahlt als die anderen. „Ich bin es gewöhnt, kein Geld zu haben“, sagt der Zweiundzwanzigjährige. Miklas nippt an seinem Dosenbier. „Ich komme schon rum“, sagt er. Müsse er ja.

Wie andere Menschen mit niedrigem Einkommen sind Studenten von der Inflation besonders hart betroffen. Denn Geringverdiener geben einen Großteil ihres Einkommens für Miete und Essen aus. Und das ist besonders teuer geworden. Ein Gang in den Supermarkt kostet laut Statistischem Bundesamt heute knapp 22 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Preis für ein WG-Zimmer in Deutschland stieg 2022 um 44 Euro auf durchschnittlich 435 Euro, wie das Moses Mendelssohn Institut berechnet hat. Und das berücksichtige nicht einmal alle gestiegenen Nebenkosten.

Alles wird teurer

Studenten haben durchschnittlich 918 Euro pro Monat zur Verfügung, Miklas und seine Mitbewohner haben sogar noch weniger. Miklas lebt von 500 Euro pro Monat, Christian hat 650 Euro, Andrey etwas mehr. Zum Glück wohnen sie im Studentenwohnheim, betonen die Jungs mehrmals. Denn mit weniger als 300 Euro bezahlen sie eine der günstigsten Mieten der Stadt. Dass sie dafür am Stadtrand von Mannheim leben und ihr Wohnheim in die Jahre gekommen ist, stört sie nicht. Hauptsache günstig. Doch jetzt seien sie verunsichert. Der Grund: Die Preise steigen nun auch bei ihrem Vermieter, dem Studierendenwerk Mannheim.

Das Zimmer von Miklas: 20 Euro mehr. Einmal Waschen im Keller: 2,60 – das sind plus 45 Prozent. Auf dem Campus sieht es genauso aus. Kaffee: 20 Cent teurer. Das Mensaessen: Abseits der Tagesmenüs haben sich die Gerichte alle verteuert. Dass auch das Studierendenwerk seine Preise anziehen muss, verstehen die Studenten. Aber was kommt als Nächstes? Sie wünschen sich endlich wieder Preisstabilität. Einen Lösungsvorschlag hat Miklas: „Statt den finanziellen Druck an uns Studierende weiterzugeben, sollte sich das Studierendenwerk um mehr staatliche Mittel bemühen.“

So Unrecht hat der Biochemiestudent damit nicht, findet Peter Pahle, der Leiter des Studierendenwerks Mannheim. Aber so leicht sei es dann doch nicht. „Wir haben die Preiserhöhungen so lange wie möglich herausgezögert.“ Doch jetzt gehe es nicht mehr anders. Im Jahr 2022 hat das Studierendenwerk nach vorläufigen Berechnungen mehr als eine Million Euro Miese gemacht, für das laufende Jahr rechnet es mit einem Verlust von 1,6 Millionen Euro. Zwar hat das Mannheimer Studierendenwerk die vergangenen Jahre gut gehaushaltet und konnte 2021 in seiner Bilanz mehr als 10 Millionen Euro auf der hohen Kante ausweisen. Einen jährlichen Millionenverlust halte es aber nicht lange aus. Und damit beginnt das Dilemma von Peter Pahle.

Soziale Härten ausgleichen

In Deutschland gibt es 57 Studentenwerke, die alle das gleiche Ziel haben: soziale Härten im oft turbulenten Leben der jungen Menschen ausgleichen. Neben Wohnheimen und Mensen bieten sie daher auch Kitaplätze oder Kurzzeittherapien an. Und das Angebot soll möglichst günstig sein, weil Studenten meist alles haben – nur kein Geld. Der soziale Auftrag der Einrichtungen ist sogar gesetzlich verankert.