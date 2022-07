Gaming an den Unis : Zocken statt Jazz Dance

Senem Gülal trainiert mit ihrer Mannschaft während der Saison zweimal die Woche. Dann übt sie mit ihren fünf Teamkollegen Strategie und Spielzüge, zwei Stunden lang. „Ich bin dafür zuständig, dass ich dem Team mit Utility helfe und den Damage dabei unterstütze, mehr Schaden zu machen.“ Wörter, die für viele wohl wie Kauderwelsch klingen, nutzen viele Gamer ganz selbstverständlich in ihrem Alltag: „Utility“, das ist der zusätzliche Effekt einer Attacke im Spiel. Der „Damage“ ist die Figur im Team, die dafür verantwortlich ist, Schaden beim Gegner anzurichten. Senem ist Teil der E-Sport-Hochschulgruppe der Goethe-Universität in Frankfurt. Ihre Spezialität ist das Spiel Overwatch, ein sogenannter Multiplayer-Ego-Shooter, der in einer weit fortgeschrittenen Zukunftsvision der Erde spielt. Gespielt wird immer sechs gegen sechs. Jedes Teammitglied hat eine Rolle. Es gibt klare Strategien, Spielzüge, Spielpositionen, die probeweise getauscht werden. Wie im Fußball. Nur heißt der Stürmer nicht „Stürmer“, sondern im Fall von Overwatch „Damage“, die „Verteidiger“ sind „Supporter“ und der „Tank“ ist mit einem Torwart vergleichbar. Senem spielt den ersten Supporter – das Rückgrat ihrer Mannschaft.

„Der soziale Aspekt von Gaming“

Senem studiert American Studies und Geschichte an der Goethe-Universität in Frankfurt. Videogames spielt sie, solange sie denken kann. Uncool war das als Mädchen auf dem Schulhof für sie nicht, im Gegenteil – ihre beste Freundin hat auch „gezockt“, erzählt sie. Heute leben die beiden drei Stunden voneinander entfernt. Über das Gaming halten sie Kontakt. „Der soziale Aspekt von Gaming wird oft vergessen. Es geht mir nicht nur um das Spiel, sondern darum, eine gemeinsame Zeit zu verbringen“, sagt Senem. Die Hochschulgruppe habe ihr eine Nähe zu Menschen gegeben, die während Social Distancing, Isolation und Ausgangssperren eigentlich nicht möglich war. Einen Mannschaftssport.

Bei Hochschulsport mag manch einer noch vorrangig an Jazz-Dance, Karate und Beachvolleyball denken. Doch im Angebot einiger Universitäten oder Fachhochschulen, wie zum Beispiel in Bayreuth oder Karlsruhe, ist auch „Elektronischer Sport“. Gespielt werden Teamplayer wie League of Legends, das wohl bekannteste Strategiespiel in der Gamerszene, aber auch Sportsimulationen wie FIFA und Formel 1.

Die Gruppe in Frankfurt hat Jan Köhler gegründet. Er hat mit 15 angefangen zu zocken, direkt, als er seinen ersten PC bekommen hat. Aufgewachsen ist er in einem kleinen Dorf. Weniger als 300 Einwohner, schlechte Infrastruktur, kaum Wege raus. Gaming wurde auch für ihn ein sozialer Austausch und die Möglichkeit, nach der Schule noch Zeit mit seinen Freunden zu verbringen.

Sie wollen „oben“ mitspielen

Der Kontakt zu Menschen steht auch im Vordergrund, als Köhler 2017 die Hochschulgruppe gründet. „Ich kam nach Frankfurt und habe Anschluss gesucht, Menschen mit dem gleichen Hobby.“ Das Interesse ist groß, 175 Mitglieder hat der 1. EC Frankfurt mittlerweile. Hier zocken Studierende aller Studiengänge: Juristen, Chemiker, Politikwissenschaftler, Informatiker. Aus der Hochschulgruppe heraus gründen Köhler und Adam Husseini 2018 einen eingetragenen Verein. Auch, um Menschen, die nicht studieren, eine Mitgliedschaft zu ermöglichen. Der 1. EC ist ein Breitensportverein – organisiert also E-Sport auf Amateur-Ebene.

Doch für einige der Gamer ist E-Sport mehr als ein Hobby, sie wollen „oben“ mitspielen. Das geht auch im universitären Umfeld: In der Uniliga treten sie in den direkten Wettkampf mit anderen Studierenden. Hier treten unterschiedliche Hochschulgruppen in verschiedenen Games gegeneinander an. Heute geht das nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch bei den europaweiten „Amazon European Masters“. Die Spiele werden live gestreamt.

Als Student in die Profiliga?

Auch die Aussichten auf die Profiliga mag für einige Studenten verlockend sein: Gespielt wird teils in riesigen Arenen, Gewinnsummen erreichen den siebenstelligen Bereich, und für talentierte Spieler wird in der Branche viel Geld ausgegeben: Erst vor wenigen Monaten wechselte der 17 Jahre alte Counterstrike-Spieler Ilya „m0NESY“ Osipov für 600.000 Dollar aus der ukrainischen Jugendmannschaft von Natus Vincere zu einer der führenden E-Sport-Organisationen „G2 E-Sports“.