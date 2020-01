Was das umstrittene „zweite Buch“ in der Wissenschaft bringt

Habilitation : Was das umstrittene „zweite Buch“ in der Wissenschaft bringt

Bücherwand in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel Bild: dpa

Qualifikationsschriften zeigen bereits im Namen an, dass ihre Lektüre selten ein ungetrübtes Vergnügen ist. Ihr Zweck, betriebsgerechte Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, steht zwar dem Ziel der Erkenntnis nicht notwendig im Wege, kann ihm aber in die Quere kommen. Was den Verfasser einer Qualifikationsschrift für seine Disziplin qualifiziert: die Einhaltung formaler Usancen, der souveräne Umgang mit akademischer Terminologie, der gewissenhafte Nachweis verwendeter Quellen, der Parcours der Danksagungen – all die teils kodifizierten, teils nur in der Gewohnheit verankerten Regeln sichern Standards, hinter die der Betrieb nicht zurückfallen darf. Zugleich beschränken sie den Spielraum von Spekulation und Eigensinn, die wissenschaftlicher Produktion zwar nicht von sich aus guttun, aber auch nicht neutralisiert werden dürfen, sofern der Hauptzweck der Qualifikationsschrift, der Nachweis selbständiger geistiger Arbeit, nicht zur Phrase werden soll.

Weil Qualifikationsschriften Kompromisse voraussetzen, tragen sie fast immer Zeichen der Unfreiheit: rhetorische Verbeugungen vor Autoritäten, Bekundungen wissenschaftlicher Integrität, die zum Gedanken nichts beitragen, oder eine leere Differenziertheit, die die Scheu vor dem als subjektiv verpönten Urteil kaschiert. Weil Habilitationen anders als Dissertationen keiner Publikationspflicht unterliegen, entzünden sich die Zweifel daran, ob Qualifikationsschriften über ihr Zielpublikum hinaus einen Zweck erfüllen, meist an ihnen.