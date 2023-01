Hackerangriffe : Wenn die Uni offline ist

Entdeckt wurde der Angriff nachts um vier, vom IT-Sicherheitsbeauftragten der Universität Duisburg-Essen (UDE). Sämtliche der auf den Servern der Universität gespeicherten Daten waren plötzlich verschlüsselt, und ein Erpresserschreiben war dort abgelegt, von einer Gruppe, die schon in der Vergangenheit mit Angriffen auf Bildungseinrichtungen aufgefallen ist. So beschreibt es der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln in einem ersten Bericht. Wie häufig in Fällen von Cyberangriffen ermittelt die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) gegen unbekannt.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf.





Attackiert wurde die UDE am 27. November. Alle Systeme wurden daraufhin abgeschaltet, man kann noch von Glück sagen, dass dadurch das angeschlossene Universitätsklinikum Essen von der Verschlüsselung verschont blieb. Auch jetzt, mehr als einen Monat später, kann die Universität die Systeme erst Schritt für Schritt wieder hochfahren. „Zum Sommersemester wollen wir den Normalzustand wieder erreicht haben“, sagt Jens Andreas Meinen, Kanzler der UDE. Noch sei man davon leider deutlich entfernt – die Universität informiert die Studierenden derzeit vor allem über Social Media und regelmäßige Youtube-Videos.