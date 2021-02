„Über Tellerrand schauen“ : Literatur- statt Maschinenbau-Blase

Herr Schwager, Sie haben an der RWTH Aachen einen Master in Maschinenbau und Verfahrenstechnik abgeschlossen, Note 1,7. Jetzt sind Sie in Germanistik, Nebenfach Philosophie an der Goethe-Uni in Frankfurt eingeschrieben. Wieso?

Ich wollte mich mal in eine andere Richtung wagen. Eigentlich wollte ich sogar Literatur studieren, ich lese sehr gerne. Im Maschinenbaustudium hatte ich außer Physik keine Nebenfächer, ich fand das alles sehr eindimensional. Außerdem hat es mich auch nicht gereizt, nach dem Ende meines Maschinenbaustudiums sofort 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Geld ist mir nicht so wichtig. Dieses Zweitstudium war also die perfekte Lösung für mich. So komme ich aus der naturwissenschaftlichen Ecke raus, und dieses Jahr, wenn ich vielleicht endlich mal richtig in die Uni gehen kann, lerne ich vielleicht auch andere Leute als Maschinenbauer und Naturwissenschaftler kennen.