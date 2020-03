Mechanismen der Geldschöpfung : Die stillen Regenten des Geldes

In der Krise werden Milliarden aus dem Nichts geschaffen. Wer profitiert von der Geldschöpfung, und hat der Staat sie noch in der Hand? Drei Soziologen haken nach.

Im zweiten Teil des „Faust“ wirft der Weimarer Finanzminister Goethe einen frühen Blick in die virtuelle Welt. Ihr Medium ist die Notenpresse, angeworfen von Mephistopheles und Faust mit dem Versprechen, die maroden Finanzen des Kaisers zu sanieren. Der ahnt Frevel, ungeheuren Trug. Doch so sehr’s ihn wundert, lässt er’s gelten. Bodenschätze sind der in Aussicht gestellte Gegenwert, und so wird dem liebenden Einsiedlerpaar Philemon und Baucis langsam der Boden unter den Füßen weggegraben. Geld ist für Goethe eine dynamische und teils irrationale Gewalt.

Die Zentralbanken wollen nun als Antwort auf das Coronavirus massiv neues Geld in die Märkte pumpen. Die amerikanische Notenbank hat den Kauf von Schuldpapieren von Unternehmen im Wert von bis zu einer Billion Euro angekündigt. Die Europäische Zentralbank will für 750 Milliarden Euro zusätzlich Staatsanleihen kaufen, was die angeschlagene Wirtschaft und die Staatsfinanzen etwa Italiens stabilisieren soll. Allgemein beraten die europäischen Zentralbanken darüber, wie sie Staatsanleihen für private Investoren attraktiv halten können. Denn nach Unionsrecht dürfen sie das Geld nicht direkt dem Staat leihen, der damit stärker in die Abhängigkeit von Investoren gerät.

Es sind heute wieder Summen im Spiel, wie man sie aus der Finanzkrise kennt. Damit verschärft sich ein spätestens seit der Finanzkrise wahrgenommenes Problem: der wachsende Abstand zwischen Real- und Finanzwirtschaft. Schon in den vergangenen zehn Jahren hat sich die von der Europäischen Zentralbank gemessene offizielle Geldmenge mehr als verdoppelt, ohne dass die Wirtschaft im gleichen Zug gewachsen wäre. Vielmehr hat sich das Verhältnis umgekehrt. Betrug die globale Geldmenge 1960 noch rund 51 Prozent der Wirtschaftsleistung, so waren es 2018 schon rund 125 Prozent, mit steigender Tendenz. Das Übermaß der Geldmenge ist ein Pfand auf die Zukunft. Es muss abgearbeitet werden durch weitere Investition und Produktion, die günstigenfalls naturfreundlich und klimaneutral sind.

Wer kontrolliert die Geldschöpfung?

Dass die Geldschöpfung eine untergeordnete Rolle in der Wirtschaftswissenschaft spielt, wie der Ökonom Mathias Binswanger kritisiert, hört man angesichts ihrer großen politischen und sozialen Folgen mit Erstaunen. In dem Portal Soziopolis nehmen sich jetzt die Sozialwissenschaftler Friedo Karth, Carolin Müller und Aaron Sahr der Geldschöpfung mit einer dreiteiligen Serie an. Leitmotiv ist die monetäre Souveränität: Hat der Staat noch die Kontrolle über die Geldmenge, die zu den Merkmalen seiner Souveränität gehört?

Für die Geldschöpfung braucht man heute keine Notenpresse mehr. Es reicht der Eintrag in der Bilanz. Welche Risiken damit einhergehen, wurde in der Finanzkrise schmerzhaft deutlich, die das Ergebnis eines Handels mit leeren Versprechen war, den toxischen Derivaten. Zur allgemeinen Überraschung erklärte die Wirtschaftswissenschaft damals, die Rolle der Bank kaum erforscht zu haben, da sie im neoklassischen Marktmodell, das Geld als neutralen Mittler versteht, nur eine Nebenrolle spiele.

Geld, lautet die Annahme, ist immer da und in erwünschter Menge. Faktisch ist das richtig, wie die Autoren zeigen, denn die Zentralbanken, die theoretisch über das Monopol der Geldschöpfung verfügen, haben kein Mandat, das Real-Geld zurückzuhalten, wenn Privatbanken es von ihr fordern. Illusionär ist damit die Annahme geworden, die Zentralbanken und der Staat würden die Geldschöpfung weiter kontrollieren und so lenken, dass sie in einem ausgewogenen Verhältnis zur Realwirtschaft steht. Die Menge des Bargelds, also des staatlich geschaffenen Geldes, liegt in Deutschland heute bei neun Prozent. Der Rest ist von Banken, also privat geschaffenes Geld.