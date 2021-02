Der Volkswirt : Wissenschaft oder Fiktion?

Das neue Buch „Science Fictions“ des schottischen Psychologen Stuart Ritchie vom King’s College London zeichnet ein düsteres Bild der Wissenschaft. Es ist eine Polemik, doch auch Ökonomen sollten es ernst nehmen. Denn es liefert nicht nur viel Evidenz für systematische Irrtümer in der Wissenschaft, sondern es beschreibt auch treffend die dahinter liegenden Anreizprobleme im System, die auch in den Wirtschaftswissenschaften wirken.

Ritchie stellt gleich zu Beginn klar, dass er antritt, „um die Wissenschaft zu lobpreisen, nicht um sie zu beerdigen“. Das ist wichtig in Zeiten, da konsolidierte wissenschaftliche Erkenntnisse die Politik zu Recht leiten und zugleich von Leuten mit einer gefährlichen politischen Agenda angezweifelt werden. In Ritchies Kritik geht es eigentlich um eben dieses Wort „konsolidiert“. Denn ein empirisches Ergebnis gilt nur dann als konsolidiert und nicht zufällig ausgelöst, wenn es replizierbar ist. Es darf also nicht nur einmalig zu beobachten sein, sondern muss in mehreren Studien und unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen nachgewiesen werden können. Werden politische Entscheidungen auf nicht replizierbaren Forschungsergebnissen basiert, laufen diese in die Irre. Das kostet Steuergelder oder, noch schlimmer, Menschenleben.

Ritchie setzt bei der Beobachtung an, dass die Replizierbarkeit einflussreicher wissenschaftlicher Ergebnisse erschreckend gering ist. Unter Fachleuten ist das bekannt. Kritiker werfen ihm vor, er spiele mit Blick auf Klimaskeptiker mit dem Feuer. Das greift zu kurz, denn der anthropogene Klimawandel ist eben genau das, was laut Ritchie große andere Teile der empirischen Wissenschaft nicht sind: konsolidiert. Wie groß die in „Science Fictions“ geschilderten Probleme disziplinübergreifend wirklich sind, ist offen. Doch gerade in den Wirtschaftswissenschaften zeichnet sich eine Replikationskrise deutlich ab.

Datenverfügbarkeit enorm gewachsen

Das Buch ist eine wortgewandte, teilweise ins Sarkastische abdriftende, doch stets analytische Beschreibung des Wissenschaftsprozesses. Die Vergabe von Forschungsmitteln und wissenschaftlichen Posten, der Publikationsprozess mitsamt „Peer Review“, aber auch die Wissenschaftskommunikation werden schonungslos beschrieben als das, was sie sind: ein von Menschen gemachtes und deshalb fehleranfälliges System. Die Wissenschaft ist ein soziales Konstrukt – und so spielen die Menschen und ihre Eitelkeiten, ihr Überlebens- und Aufstiegswille, ihre Hybris und ihre Beziehungen zueinander eine wichtige Rolle. Dies mitzudenken ist angesichts eines wachsenden gesellschaftlichen Einflusses der Wissenschaft wichtiger denn je.

Die Wirtschaftswissenschaften sind in den letzten Jahrzehnten immer empirischer, also datenbasierter geworden. Empirische Ergebnisse werden medial oft als Fakten interpretiert und auch von Wissenschaftlern selbst als solche präsentiert. Tatsächlich entspringen sie aber dem oben geschilderten sozialen Konstrukt, das sie viel fehleranfälliger macht als meist dargestellt. Diese Fehler passieren systematisch. Weil Menschen, so auch Forschende, Spektakuläres gegenüber dem Unspektakulären bevorzugen. Untersuche ich beispielsweise die Auswirkungen von Luftverschmutzung auf Atemwegserkrankungen, so ist es interessanter, einen Effekt zu finden, als ihn nicht zu finden. Über das sogenannte „p-hacking“ und den „Publication Bias“ führt diese Suche nach dem Spektakulären zu systematischen Verzerrungen. Publication Bias und p-hacking führen, kurz gesagt, dazu, dass die statistischen Methoden, auf die die quantitative Forschung so stolz ist, ad absurdum geführt werden. Um das zu verstehen, müssen wir die empirische Arbeit und den Publikationsprozess etwas genauer betrachten.