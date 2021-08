Studium und Karriere : Generation der Schneeflöckchen taugt kaum zum Chef

Was heute ein Kurierdienst ist, war in Amerika um 1860 herum der Pony Express: ein Dienstleister, der mithilfe von Ross und Reiter Post und Pakete zwischen den Bundesstaaten Missouri und Kalifornien hin- und herbewegte. In Erinnerung geblieben ist das Unternehmen auch wegen seiner denkwürdigen Stellenanzeigen: „Suchen dünne, drahtige Burschen nicht über 18. Sie müssen erfahrene Reiter sein und willens, täglich ihr Leben zu riskieren. Waisen bevorzugt.“ Der Kabarettist Vince Ebert zitiert die Annonce in seinem Buch „Broadway statt Jakobsweg”, um sich sodann zu fragen, was wohl die Gewerkschaft Verdi heute zu so einem Text sagen würde. Interessanter ist vielleicht noch, wie die Vertreter der Generationen Y und Z so ein Jobangebot kommentieren würden. „Ich arbeite aber nur maximal acht Stunden am Tag!“, „Wie sieht die Urlaubsregelung aus?“, „Was passiert, wenn mir vom Reiten der Hintern wehtut?“

Im Ernst, heute will nun wirklich kein Unternehmen mehr dünne Waisen verheizen. Spricht man mit Arbeitgebern, hört man derzeit vor allem Fragen nach der Persönlichkeit der Bewerber. Die fachliche Qualifikation ist nur noch die Grundvoraussetzung für einen Job, entscheidend für die Einstellung sind jedoch andere Qualitäten. Gesucht werden Menschen mit Begeisterungsfähigkeit. Motiviert sollen sie sein, die jungen Wunschkandidaten für künftige Leistungsträgerrollen, teamtauglich und gestaltungsfreudig, gerne auch auslandserfahren und fähig, in einem divers besetzten Arbeitsumfeld produktiv ihren Beitrag zu leisten. Kurz: Sie sollen Lust haben auf einen Job, in dem sie etwas reißen können.