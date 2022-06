Restaurierung von Flutschäden : Nach den Menschen sind die Bücher dran

Das Buch, über das nun schwarz behandschuhte Hände streichen, ist viel gereist in den vergangenen Monaten. Lea Michalk sieht die Spuren in dem fleckigen Papier: feine braune Linien, die von oben nach unten laufen. „Katastrophenschäden gehören dazu“, sagt Forscherin Doris Oltrogge. Sie schaut fast liebevoll auf das geschundene Buch auf dem Seziertisch der Restauratoren, zerlegt in seine Einzelteile.

Sarah Obertreis Redakteurin im Ressort „Gesellschaft & Stil".



Das Buch wurde 1887 das erste Mal gebunden, aber seine Reise hat erst im vergangenen Jahr begonnen. Notgedrungen. Es stammt aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ein Ort, den vor dem 15. Juli nur wenige außerhalb von Rheinland-Pfalz kannten. Die Wassermassen der Ahr begruben in der Nacht des 14. Juli auch das Buch, das nun vor Studentin Lea Michalk liegt, unter Schlamm. „Nach Klo“ habe es gerochen, sagt Michalk, als sie versuchte, den Dreck, so fest wie Zement, mit einem Schwamm wieder abzuwaschen. Die Leiterin des In­stituts für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft an der TH Köln, Andrea Pataki-Hundt, hat ein Semester lang gewartet, bis sie Michalk das Buch zum Restaurieren gab – auch weil der Gestank nicht zumutbar gewesen sei. „Es war unglaublich unangenehm“, sagt die Professorin.