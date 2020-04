Großbritannien : Corona-Schock für die Universitäten

Die Corona-Pandemie setzt auch die Universitäten unter Druck. Finanziell besonders hart betroffen sind angelsächsische Hochschulen, deren Budgets stark von Studiengebühren von Ausländern abhängen. In Großbritannien machen diese fast sieben Milliarden Pfund (acht Milliarden Euro) aus. Auch in Australien und in den Vereinigten Staaten tragen Studenten aus dem Ausland, besonders auch aus China, erheblich zu den Einnahmen bei. Wegen der Corona-Krise könnten die Erstsemesterzahlen nun einbrechen. Zudem fallen Einnahmen aus der Vermietung von Studentenwohnungen und aus dem Konferenzbusiness weg.

Die britischen Universitäten haben deshalb einen Hilferuf an die Regierung gerichtet, indem sie um zwei Milliarden Pfund bitten. Andernfalls könnte schwachen Hochschulen die Luft ausgehen. Eine Studie im Auftrag der britischen Universities and Colleges Union (UCU) spricht von bis zu 2,5 Milliarden Pfund Einbußen wegen der Corona-Krise und bis zu dreißigtausend bedrohten Arbeitsplätzen an den Hochschulen.

Jahrelang ist der Anteil von Nicht-EU-Studenten (sogenannte Overseas-Studenten) besonders an den Top-Universitäten gestiegen. Durchschnittlich beträgt er heute rund dreißig Prozent, an einigen Londoner Hochschulen wie dem Imperial College oder der London School of Economics sogar noch deutlich mehr. Allein 120 000 Chinesen sind an britischen Hochschulen eingeschrieben, in den Vereinigten Staaten hat sich ihre Zahl innerhalb von gut zehn Jahren sogar auf 350 000 verdreifacht. Das Beratungsunternehmen London Economics geht davon aus, dass die Zahl der neu ankommenden Overseas-Studenten an britischen Universitäten im Herbst wegen der Corona-Krise um 92 000, also fast die Hälfte, einbricht. Zudem soll die Zahl der britischen Studienanfänger um 110 000 Personen schrumpfen.

Erwartete Einnahmeverluste

Damit wäre ein gewaltiger Einnahmeausfall verbunden, denn die Overseas-Studenten bezahlen mehr als das Doppelte der Gebühren, die Briten und (bislang noch) EU-Bürger im Bachelor-Programm zahlen (9250 Pfund). Für Master-Programme zahlen die Nicht-EU-Studenten oft sogar die dreifache Gebühr. An den vierzig Universitäten im oberen Drittel des Hochschulrankings tragen Overseas-Studenten 45 Prozent der Gebühreneinnahmen bei. London Economics schätzt, dass die Universitäten durchschnittlich zwanzig Millionen Pfund einbüßen, die Spitzenuniversitäten sogar viel mehr.

Angesichts der drohenden Ausfälle beginnen erste Hochschulen, selbst reiche Eliteinstitutionen wie Oxford, mit der Beurlaubung von Tausenden Mitarbeitern, die dann vom Staat achtzig Prozent Lohnersatz erhalten, allerdings nur maximal 2500 Pfund im Monat. Einige Universitäten kürzen auch Gehälter an der Spitze. Die Präsidentin des Imperial College London, Alice Gast, verzichtet für sechs Monate auf ein Fünftel ihres Gehalts von mehr als einer halben Million Pfund, so wie viele Manager von Unternehmen auf Teile ihrer Gehälter verzichten. Die Präsidentin von Oxford beharrt indes auf dem vollen Jahressalär von 425 000 Pfund.

Kleine Universitäten vor dem Ruin

Nick Hillman, Direktor des Higher Education Policy Institute, hält einige Berechnungen von London Economics für zu pessimistisch. Frühere Rezessionen hätten gezeigt, dass die Zahl der heimischen Erstsemester unter dem Strich nicht sinke. Doch auch Hillman erwartet einen gewaltigen finanziellen Stresstest für die Hochschulen, vor allem wegen ausbleibender Overseas-Bewerber. Eliteuniversitäten wie Oxford sitzen allerdings auf riesigen finanziellen Polstern. Die älteste Universität des Königreichs besitzt Stiftungen und Spenden im Wert von mehr als vier Milliarden Pfund, hinzu kommen die Vermögen der einzelnen Colleges. Falls Oxford oder Cambridge einen Engpass hätten, bekämen sie zudem leicht Kredit von Banken. Dennoch ist absehbar, dass sie die Ausgaben für die Forschung wohl kürzen müssen.

Richtig düster ist die Lage für wenig prestigeträchtige, erst in jüngerer Zeit gegründete Universitäten, einige davon umgewandelte Polytechnics, die keine oder kaum finanzielle Polster besitzen. Namen, die häufiger genannt werden, sind etwa die Universität im nordenglischen Sunderland (mit einem Standort in Hongkong), die Universität von Bolton oder die von Wolverhampton. Der Verband Universities UK warnt, dass einige Hochschulen nahe vor dem finanziellen Ruin stünden. Eine spezielle Situation besteht in Schottland. Die dortigen Universitäten, etwa St. Andrews oder Glasgow, sind besonders auf das Geld der Nicht-EU-Studenten angewiesen, da Schotten und EU-Bürger keine Studiengebühren zahlen. „Die Krise könnte einige schottische Universitäten noch früher und härter treffen als die englischen“, sagt HEPI-Direktor Hillman.

Angesichts der coronabedingten Ausfälle hoffen auch die amerikanischen Universitäten auf staatliche Unterstützung. Als die Harvard-Universität jüngst neun Millionen Dollar beantragte, gab es jedoch einen politischen Rückschlag, Kritiker verwiesen auf die rund vierzig Milliarden Dollar Vermögen der Hochschule. Präsident Donald Trump herrschte sie an: „Ich will, dass Harvard Geld zurückzahlt, okay?“ Was die Eliteuniversität denn auch tat. Allerdings können die reichen Ivy-League-Universitäten ihr Vermögen nicht nach Belieben einsetzen. Bei den meisten Zuwendungen sind sie juristisch an den Spenderwillen gebunden. Brechen wegen Corona laufende Einnahmen weg, sind die Reserven nur schwer mobilisierbar.