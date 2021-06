Wissenschaftshochstapler : Beihilfe zum Betrug

Eine Habilitation, zwei Doktorgrade: Seit Jahren narrt Ümit Yazıcıoğlu, der gelegentlich Yazicioglu benannt wird, die deutsche und türkische Öffentlichkeit über seine akademische Reputation. Der angebliche Verwaltungs- und Politikwissenschaftler lehrte an der Freien Universität Berlin (FU) und war Zweitgutachter einer Promotion. Wikipedia führt ihn in einer Liste von Politikwissenschaftlern als „Professor an der FU Berlin“ und erklärt an anderer Stelle, sein Fachgebiet sei die mögliche Rolle der Türkei in der Europäischen Union. Yazıcıoğlu meint, dass die Türkei längst zu Europa gehöre.

Die EU sei „keine Religionsgemeinschaft der Christen“. Inzwischen gibt er sich als Leiter eines „Instituts für Menschenrechte“ aus, das nicht existiert, sondern nur über eine Website verfügt. Die falsche Institutsadresse in Luxemburg wurde nach einer Anfrage dieser Zeitung ersatzlos gestrichen. Bereits 2015 hatte die FU den verliehenen akademischen Grad „Dr. rer. pol.“ entzogen. Die Zuerkennung der Lehrbefähigung für das Fach Politikwissenschaft wurde zurückgenommen.