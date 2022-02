Forschung : Schweizer und Briten verlieren EU-Gelder

„Etwas mit Geld zuschmeißen“ ist eine wenig schmeichelhafte Redewendung für das finanzielle Übertünchen von Problemen. Das scheint die kurzfristige Taktik der beiden Länder zu sein, die aus dem EU-Forschungsprogramm Horizon Europe ausgeschieden sind: die Schweiz und Großbritannien. In der jüngsten Ausschreibungsrunde hat der Europäische Forschungsrat (ERC) 397 Starting Grants vergeben. Jedes dieser Stipendien für Grundlagenforschung ist mit 1,5 Millionen Euro dotiert. Für 28 Schweizer Forscher währte die Freude darüber nur kurz. Sie müssen samt Forschungsprojekt in ein EU-Land umziehen oder auf das Geld verzichten.

Zwar stellt die Schweizer Regierung Ausgleichszahlungen bereit. Bitter ist der Verlust der Stipendien dennoch. Denn als sich die Forscher darum beworben hatten, war der Schweizer Status bei Horizon Europe noch unklar. Mittlerweile hat die EU die Eidgenossen als nichtassoziiertes Drittland eingestuft. Damit sind Wissenschaftler von Schweizer Forschungsinstituten aus allen Fördermaßnahmen des ERC und des Innovationsrates sowie aus dem Marie-Skłodowska-Curie-Karriereprogramm ausgeschlossen. Die Schweizer hatten in der Übergangsphase auf eigenes Risiko teilgenommen.

Auch Prestige spielt eine Rolle

Eine der Gewinnerinnen wäre Charlotte Laufkötter von der Universität Bern gewesen. Die Meereswissenschaftlerin will in ihrem Projekt mit Supercomputern und einer Heerschar autonomer Bojen simulieren, wie sich Kohlenstoff in Ozeantiefen ablagert. An ihrem Antrag hat sie zwei Monate lang gefeilt. Jetzt hat sie ihn offiziell abgelehnt, denn wegziehen will sie nicht. Schließlich habe sie ihre Forschungsarbeit an die Expertise und Infrastruktur ihrer Universität angepasst. Schon vor Ablauf der Frist hatte ihr das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation eine vollständige Ersatzförderung zugesichert. Dafür musste sie nach der Absage einen Antrag beim Bund stellen. „Das Grants Office meiner Universität hat mich dabei sehr unterstützt“, sagt sie.