Grenzen des Digitalen : Ein Abiturient kämpft für die Präsenz-Uni

Miguel Góngora war schon vor Corona ein vielbeschäftigter junger Mann. Der 18 Jahre alte Abiturient sitzt, seit er neun Jahre alt ist, in allen möglichen Schülerparlamenten, bis zum Ende des vergangenen Schuljahres war er Landesschülersprecher und damit Vertreter für mehr als 350.000 Schülerinnen und Schüler in Berlin. Zudem ist er Mitglied der SPD und möchte im kommenden Jahr für den Berliner Senat kandidieren.

Doch zunächst steht Drängenderes an: Gemeinsam mit dem Studenten Max Vaid will Góngora dafür sorgen, dass die Berliner Studenten im kommenden Wintersemester wieder für die Lehre an die Hochschulen dürfen, anstatt nur vor dem Computer und in Online-Kursen zu sitzen. Vor allem für die Erstsemester-Studierenden sei das wichtig: „Viele Abiturienten machen sich Sorgen, dass sie sich an den Unis nicht werden einfinden können“, sagt Góngora. Zudem drohten sie benachteiligt zu werden, wenn ihnen die Möglichkeit genommen würde, in Kursen Fragen zu stellen.

Ändern soll das ein „Konzept zur Wiederaufnahme der Seminare und Tutorien in Präsenzform“, das Góngora und Vaid im Berliner Wissenschaftsausschuss eingereicht haben. Die Hochschulen sollen ein Hygienekonzept erarbeiten, damit im Wechsel jeweils die Hälfte der Studierenden am Präsenzunterricht teilnehmen kann.

Planungssicherheit und umsetzbare Notfallkonzepte

Eine entsprechende Handhabung wird beispielsweise in Rheinland-Pfalz geprüft. Zudem fordern die beiden finanzielle Mittel, „so dass Studierenden der Zugriff auf eine stabile Internetverbindung und die Ausstattung mit digitalen Endgeräten sichergestellt werden kann“. „Hier geht es um Bildungsgerechtigkeit“, sagt Góngora. Nicht alle Studierenden würden von ihren Eltern unterstützt, viele hätten zudem zu Hause nicht den nötigen Platz, um zu lernen.

Góngora wirft der Politik vor, Schüler und Studierende in der Krise im Stich gelassen zu haben. Dabei gehe es nicht in erster Linie um abgesagte Abiturbälle oder verschobene Auslandssemester: „Die Situation bedeutete vor allem zur Zeit der Schulschließungen eine hohe psychische Belastung für die Schüler. Es gab keine Informationen darüber, was passiert.“

Für eine mögliche zweite Corona-Welle fordert er mehr Planungssicherheit und umsetzbare Notfallkonzepte. Dem Anliegen zugute kommen Góngoras enge Kontakte in die Berliner Politik – nach der Sommerpause will er weiter für sein Konzept kämpfen. Und auch mit Gleichgesinnten aus anderen Bundesländern steht er in regem Austausch. Alle wünschen sie sich ein „normales“ Wintersemester. So normal, wie es das Virus eben erlaubt.