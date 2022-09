Medfluencerin im Gespräch : „Durchfallen gehört auch zum Studium“

Aktualisiert am

Medfluencer präsentieren auf Instagram ihr Studium im weißen Kittel und an aufgeräumten Schreibtischen. Vishali Gangadaran teilt mit ihren 5400 Followern auch die harten Seiten des Studierens.

Gut besetzt: Hörsaal der Medizinischen Fakultät an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Bild: dpa

Vishali, du gehörst zu den sogenannten Medfluencern – was bedeutet das und dieser Begriff für dich?

Ich stehe dem gespalten gegenüber. Einerseits gehöre ich irgendwie dazu, andererseits verstehe ich unter Medfluencern Leute, die das Medizinstudium sehr romantisieren, und so sehe ich mich nicht. Mir ist es wichtig zu zeigen, wie das Studium läuft – Durchfallen und Hürden gehören dazu.

Mein Account @medstudent.dream ist für mich ein Hobby, hauptberuflich bin ich Studentin. Manchmal nehme ich mir also viel Zeit dafür und beantworte viele Nachrichten, und manchmal, in Klausurenphasen zum Beispiel, melde ich mich ganz ab.

Du teilst Lerntipps, verlost Medizinbücher und postest motivierende Zitate – wie kamst du darauf, so einen Account zu starten und aufzubauen?

Den Account habe ich 2019 gestartet. Damals hatte ich mein Abitur abgeschlossen, und weil ich keinen Platz in einem Medizinstudium bekommen habe, habe ich ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) angefangen. Damals dachte ich mir, es wäre cool, die Zeit in einer Art digitalem Tagebuch festzuhalten, um in ein paar Jahren darauf zurückzublicken. Das wurde dann zu einem Selbstläufer. Später habe ich geteilt, wie ich den Test für medizinische Studiengänge ablege, und Tipps zum Lernen und zu Bewerbungen gepostet, und es kamen immer mehr Follower dazu. Ich hatte dabei nie den Hintergedanken, bekannt zu werden.

Wann hast du realisiert, dass deine Inhalte und deine Erfahrungen viele Menschen interessieren?

So richtig realisiert habe ich das immer noch nicht – vielleicht als ich gemerkt habe, dass mir 500 Personen folgen. Als Follower angefangen haben, mir Fragen zu stellen, die an mich persönlich gerichtet sind, wie „Welchen Abi-Schnitt hattest du? Wie lernst du für den TMS?“, da habe ich gemerkt, die Leute haben an mir Inter­esse und suchen bei mir Rat und Tipps.

Und kannst du ihnen weiterhelfen?

Wenn ich bei der Auswahl zwischen zwei Unis nach meiner Meinung gefragt werde, wohin ich gehen würde, ist das schwierig für mich. Ich möchte ja nicht, dass andere Studierende mich für ihre Lebensentscheidungen verantwortlich machen. Ich gebe mein Bestes, klar zu kommunizieren, dass ich nur beantworten kann, was ich anstelle dieser Person tun würde, und dass ich natürlich keine klare Meinung dazu abgeben kann. Aber ich denke, es hilft vielen, auch nur im Nachhinein zu hören: „Ich verstehe dich und deine Entscheidung, vielleicht hätte ich es genauso gemacht.“

Du hast dein Studium 2020 mitten in der Pandemie begonnen. Was hat der Account in dieser Zeit für dich bedeutet?

Der Account hat mir in dieser Zeit sehr geholfen, weil ich mich so austauschen konnte. Ich habe den Account lange anonym geführt und erst sehr spät bekannt gemacht, wer ich bin. Ich hatte Angst vor den Reaktionen anderer Studierender, dass sie sich über mich lustig machen, wie es auch bei anderen Medfluencern passiert. Als ich dann mein Gesicht gezeigt und erzählt habe, wo ich studiere, haben sich tatsächlich Kommilitonen gemeldet, und wir konnten uns austauschen und mal zoomen. Ich war nicht ganz so alleine.

Es ist schon auffällig, dass es insbesondere im Medizinstudium so viele dieser studiumsbezogenen Influencer und Influencerinnen gibt. Hast du den Eindruck, dass in deinem Studium ein höheres Bedürfnis nach so einem Austausch vorhanden ist?

Auf jeden Fall. Es ist total spannend zu sehen, wie die anderen lernen, wie sie sich auf Klausuren vorbereiten. Ich finde diesen Austausch hilfreich und auch wichtig. Das gibt mir das Gefühl, wenn ich Schwierigkeiten habe, bin ich damit nicht alleine. Im Medizinstudium habe ich oft den Eindruck, es ist etwas total Krasses, wenn man durchfällt. Wenn ich dann aber von anderen höre, dass sie auch mal die Prüfung wiederholen mussten, die ich jetzt nicht geschafft habe, und heute schreiben sie ihre Doktorarbeit, pusht mich das sehr. So weiß ich, es geht weiter und auch wieder bergauf.