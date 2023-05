Aktualisiert am

Dass Diversität die wissenschaftliche Qualität steigert, gilt in der Wissenschaftspolitik als unumstritten. Die entsprechenden Studien liefern dafür jedoch keinen klaren Beleg.

Die Wissenschaft, genauer gesagt ihr Personal, muss diverser werden. Darüber herrscht in der Forschungspolitik Ei­nigkeit. In diesem Sinne hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im vergangenen Jahr ihre „Forschungsorientierten Gleichstellungs- und Diversitätsstandards“ verabschiedet. Neben der Geschlechtszugehörigkeit sind bei der Forschungsförderung nun auch die ethnische und soziale Herkunft, die sexuelle Orientierung, die Re­ligion, die Weltanschauung und gesundheitliche Beeinträchtigungen der Wissenschaftler zu berücksichtigen.

Das soll nicht nur der sozialen Gerechtigkeit dienen, sondern auch der wissenschaftlichen Exzellenz. In divers zusammengesetzten Forschernetzwerken, so die Überzeugung nicht nur der DFG, führt das Zusammentreffen unterschiedlicher kultureller Hintergründe und le­bensweltlicher Perspektiven zu einem fruchtbaren Austausch, der innovatives Denken gebiert und den Erkenntnisfortschritt vorantreibt. Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung wirbt für Diversität, weil sie „die Forschung besser macht“, Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger sieht in ihr einen „Gewinn für Bildung und Forschung“ und für den Deutschen Akademischen Austauschdienst ist sie gar eine „Qualitätsgarantie“.