Xenophobie : Die Überwindung des Fremden

Keinen Schlussstrich unter den NSU ziehen, solange die fremdenfeindlichen Impulse, die zu einer solchen Verbrechensserie führten, noch Rückhalt in der Bevölkerung haben. Ja! Doch wie werden wir diese Impulse los? Nur wenn wir über die Gründe für ihre Hartnäckigkeit nicht länger hinwegreden und zur Kenntnis nehmen, was für ein harter Brocken das Fremde ist. Nehmen wir es also beim Wort. Das griechische xenos heißt „fremd“ und kommt dreifach vor: als der Fremde, die Fremde (nicht nur Person, auch Umgebung) und das Fremde. Was schlechterdings fremd ist, erschreckt; oder umgekehrt: Das Schreckliche ist das schlechterdings Fremde; es lässt sich mit nichts Eigenem in Einklang bringen. Wo Fremdes zu faszinieren beginnt oder zum Objekt der Neugier mutiert, da ist es schon zum Außenbezirk von Vertrautem geworden. Wenn Kinder anfangen, fremde Hunde zu streicheln, Schmetterlinge zu verfolgen, Häuflein zu betasten und zu beriechen, so geschieht das gewöhnlich in häuslicher Umgebung oder auf gesichertem Boden, wo Eltern oder andere Bodyguards in Sicht- oder Rufweite sind.

Als Altsteinzeitmenschen darauf verfielen, den traumatischen Schrecken der Naturgewalt in Gestalt von Opferritualen zu zelebrieren, da begannen sie, seine Fremdheit zu bearbeiten. Dadurch, dass sie ihn, sozusagen in Eigenregie, wieder und wieder aufführten, gewann seine schreckliche Fremdheit allmählich eine gewisse Vertrautheit. Sie wurde gemildert. Schreckliches muss auf verständige Weise wiederholt oder, psychoanalytisch gesagt, durchgearbeitet werden, wenn es in den eigenen seelischen Haushalt inte­griert werden und darin nicht eine abgespaltene, destabilisierende, desorientierende Existenz führen soll.