Betriebswirte debattieren : Die BWL muss nicht neu erfunden werden

In ihrem F.A.Z.-Gastbeitrag „Illusion der Berechenbarkeit“ vertreten Burkhard Schwenker und Franz Schencking die Meinung, dass eine moderne Betriebswirtschaftslehre „Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft“ gewinnen werde, wenn sie die in ihrem Titel genannte Illusion aufgebe.

Als singulär wahrgenommene Ereignisse mit tiefgreifender Wirkung auf Unternehmen, wie eine unerwartete Pandemie oder ein plötzlich begonnener Krieg, entzögen sich der in der herkömmlichen Betriebswirtschaftslehre unterstellten Berechenbarkeit, könnten aber wohl in der Bildung von Szenarien und der unternehmerischen Reaktion auf diese erfasst werden. Dabei sollen diese Reaktionen einer neuen Art von Rationalität unterliegen. In diesem Konzept stecken allerdings vielfältige Annahmen, die auch in der herkömmlichen Betriebswirtschaftslehre gut bekannt sind und unternehmerisches Handeln leiten können.