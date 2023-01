Zukunft der Disziplin : Die BWL hat Mittel für den Kampf gegen den Zufall

Das Gebäude der Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaften (links) an der Goethe-Uni in Frankfurt Bild: Marie-Luise Kolb

Mehrere Gastbeiträge in der F.A.Z. haben sich kürzlich mit dem Problem der Berechenbarkeit und der Unberechenbarkeit in der Betriebswirtschaftslehre (BWL) beschäftigt. Die Beiträge von Burkhard Schwenker und Franz Schencking sowie von Klaus Brockhoff vertreten so gegensätzliche Positionen, dass es lohnend erscheint, einen etwas grundsätzlicheren Blick auf das entscheidungstheoretische Fundament der BWL zu werfen.

Schwenker und Schencking attestieren der BWL einen Hang zur Berechenbarkeit, der im Rahmen eines Entscheidungskalküls sowohl im Fall der Sicherheit als auch des Risikos funktionale Zusammenhänge etablieren will, die bei gegebenen Zuständen und objektiv bestimmbaren Wahrscheinlichkeiten (zwangsläufig) zur optimalen Entscheidung führen sollen. Kritisch wird eingewendet, dass das „Paradigma der Berechenbarkeit“ an die Kenntnis von Wahrscheinlichkeiten geknüpft sei und es angesichts eklatanter Informationsdefizite in vielen Fällen eines Verzichts auf dieses Paradigma bedürfe und stattdessen parallel mehrere Szenarien „entwickelt und durchgerechnet“ (sic!) werden sollten. Brockhoff wendet dagegen völlig zu Recht ein, dass die Szenarienplanung ein altbewährtes Konzept ist und die BWL daher keineswegs neu erfunden werden müsse.

Überdies verfüge sie über ein gut entwickeltes Methodenarsenal, um Berechenbarkeit auch für „als singulär wahrgenommene Ereignisse mit tiefgreifender Wirkung auf Unternehmen“ herzustellen. Dabei verweist Brockhoff auf den Klassiker „Risk, Uncertainty, and Profit“ des amerikanischen Ökonomen Frank Knight aus dem Jahr 1921 und das darin diskutierte Konzept subjektiver Wahrscheinlichkeiten als Ergänzung zu den bis dato – und nach Schwenker und Schencking immer noch – vorherrschenden objektiven, also subjektunabhängigen Wahrscheinlichkeiten. Brockhoff kommt hingegen zu dem entgegengesetzten Ergebnis, dass die Berechenbarkeit durch Ermittlung subjektiver Wahrscheinlichkeiten stets gewährleistet werden kann. Und zweifellos hat die BWL, aufbauend auf der Risikonutzentheorie nach John von Neumann, ein beeindruckendes Theorien- und Methodengebäude für Entscheidungen unter Risiko entwickelt, das von der Portfoliotheorie nach Harry Markowitz über die neoklassische Kapitalmarkttheorie (CAPM) bis hin zu Ansätzen Bayesianischen Lernens reicht.

Entscheidungen unter Ungewissheit haben ihre Tücken

Allerdings hat Frank Knight der BWL neben dem Konzept subjektiver Wahrscheinlichkeiten, die auch schon bei John Maynard Keynes oder Irving Fisher zu finden sind, eine weitere elementare Differenzierung vermacht. Sie besteht darin, die Unsicherheit, also den Zustand unvollkommener Information, der es nicht erlaubt, Handlungskonsequenzen derart genau vorherzusagen, dass nur ein Ergebnis die Folge ist, in die beiden Unterkategorien Risiko und Ungewissheit aufzuteilen. Von Risiko wird nach Knight dann gesprochen, wenn Angaben über die Eintrittswahrscheinlichkeiten möglicher Ergebnisse von Alternativen gemacht werden können, während dies im Ungewissheitsfall gerade nicht möglich ist.

Die zentrale Frage ist, ob die von Knight vorgenommene Ausweitung der Konzeption zur Gewinnung von objektiven Wahrscheinlichkeiten „either through calculation a priori or from statistics of past experience“ hin zu subjektiven Wahrscheinlichkeitseinschätzungen („Estimates“) die Ungewissheitssituation nicht gänzlich wegdefiniert. Denn ein Mangel an Informationen über objektiv bestimmbare Wahrscheinlichkeiten kann scheinbar stets durch subjektive Einschätzungen beseitigt werden.