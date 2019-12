Hochschulen in Äthiopien : Feldforschung für den Frieden

„Natürlich sind wir stolz, dass unser Präsident Abiy Ahmed dieses Jahr den Friedensnobelpreis erhalten hat“, sagt Bahru Zewde, der Doyen der äthiopischen Historiker. Aber unter seinen Kollegen an der Universität Addis Abeba herrsche doch der Eindruck vor, die innenpolitischen und ökonomischen Probleme hätten sich in den vergangenen Jahren eher vertieft. Dies gelte im Übrigen auch für die Hochschullandschaft. Äthiopien hat in den letzten beiden Dekaden zwar eine enorme Expansion seiner Universitäten erlebt. Zwischen 1995 und 2015 stieg die Zahl der Hochschulen von zwei auf 37, die der eingeschriebenen Studenten von 35.000 auf über 750.000. Ausländische Geber, nicht zuletzt die deutsche Regierung, pumpen viel Geld ins Land, nicht zuletzt in das Bildungswesen.

Die Qualität konnte jedoch mit dem Wachstum nicht mithalten, sagt Girma Negash, der Leiter des Geschichtsinstituts in Addis Abeba. Viele der neuen Universitäten seien mit Dozenten, Bibliotheken und Laboren nur sehr schlecht ausgestattet. Forschung finde dort praktisch nicht statt. Ihre Gründung sollte nicht zuletzt die Loyalität von Verbündeten der Regierung in verschiedenen Regionen Äthiopiens erkaufen.

Aber auch an der 1950 gegründeten Universität in der Hauptstadt Addis Abeba, der ältesten und international bekanntesten Hochschule im Lande, wo sich Forschung und Doktorandenausbildung konzentrieren, steht vieles nicht zum Besten. „Von Aufbruchstimmung ist hier wenig zu spüren“, sagt Negash. Besonders die Geisteswissenschaften fühlen sich an den Rand gedrängt. Die Bildungspolitik der Regierung priorisiert eindeutig Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie technische Fächer, für die landesweit siebzig Prozent aller Studienplätze reserviert sind. Das renommierte historische Institut in Addis Abeba konnte über mehrere Jahre keine Anfänger aufnehmen.

Weiterhin eines der ärmsten Länder der Welt

„Wir bekamen sogar besorgte Anfragen, ob das Seminar geschlossen worden sei“, berichtet der Historiker Bahru Zewde. Er kann zwar grundsätzlich nachvollziehen, dass die Regierung auf arbeitsmarktorientierte Hochschulausbildung setzt, warnt jedoch vor Illusionen. Die beeindruckenden ökonomischen Wachstumsraten könnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass Äthiopien weiterhin zu den ärmsten Ländern der Welt zählt. Und der beständig wachsenden Zahl der Absolventen stehen nur wenige der Ausbildung angemessene Beschäftigungsmöglichkeiten gegenüber.

Die Frustration über schlechte Studienbedingungen und Berufsaussichten schlägt sich an den Universitäten in ethnisch geprägten Spannungen nieder, die das Land durchziehen und in den letzten Monaten heftig aufflammten. Ende Oktober starben bei regierungskritischen Protesten in Addis Abeba und der umliegenden Region mehr als sechzig Menschen. Mehrere Studenten fanden unlängst bei gewalttätigen Auseinandersetzungen in regionalen Universitäten den Tod. Präsident Abiy drohte mit der Schließung einiger Hochschulen und kündigte strafrechtliche Maßnahmen gegen Studenten an, die Schäden auf Universitätscampussen verursachen. Allerdings sind es nach seiner Überzeugung vor allem externe Kräfte, die Gewalt in die Universitäten trügen.

Komplexe politische Lage

Die politische Gemengelage im Land ist komplex. Die größte ethnische Gruppe, die Oromo, der auch der Präsident angehört, hatte lange wenig zu sagen. Ihre politischen Aktivisten wurden gejagt, verhaftet und getötet. Die Vierparteiendiktatur ERPF machte Abiy im April 2018 gleichwohl zum Premier, um die immensen Spannungen im Land ein wenig zu lösen. Und der Neue im Amt schien zunächst alles richtig zu machen. Er schickte für den Staatsterror verantwortliche Militärs und Geheimdienstler in den Ruhestand, ließ politische Gefangene frei, erlaubte Kritik am Staat und erteilte den Separatisten, die gerade in seiner Volksgruppe der Oromo besonders laut agierten, eine Absage.

Doch die Unzufriedenheit über den Mangel an bezahlter Arbeit, den fehlenden Zugang zu Land und die schlechten Lebensbedingungen führt in vielen Teilen Äthiopiens verstärkt zu gewalttätigen Konflikten, die von radikalen Kräften ethnisch aufgeladen werden. Bahru Zewde kritisiert, dass die Studenten, die sich vor den Karren dieser Konflikte spannen lassen, es eigentlich besser wissen sollten. Er vermisst kritisches Denken und jene panäthiopischen Perspektiven, die der Generation von 1968, über die er eine vielfach beachtete Monographie geschrieben hat, zu eigen waren.

Theater statt Power Point

Es gibt jedoch Kräfte, die sich gegen die politische Instrumentalisierung von Ethnizität wehren. Die Wolkite-Universität im Süden Äthiopiens führte unlängst ein Experiment durch, um die massiven Konflikte zwischen Studierenden unterschiedlicher Volksgruppen einzudämmen. Die Situation an der Hochschule war so angespannt, dass Studenten aus verschiedenen Regionen nicht mehr in einer gemeinsamen Unterkunft wohnen konnten. „Sie wären sich sonst an die Gurgel gegangen“, sagt der Dozent Asteway Mellese. „Sie sprachen nicht dieselbe Sprache, und sie wollten nur ihre eigene Sprache sprechen.“

Er entwickelte daraufhin einen Theaterkurs, der verschiedene lokale Praktiken und Gebräuche in den Mittelpunkt stellte, um den Respekt zwischen verschiedenen Kulturen zu verbessern. Studenten mussten zwei Wochen „Feldforschung“ in einer anderen ethnischen Gruppe durchführen und deren Essen, Sprache und andere Besonderheiten studieren. Diese Forschung bildete die Grundlage für ein Theaterstück, das vor der gesamten Universität aufgeführt wurde. Das Theater, so ein Student, habe ein tieferes Verständnis für die anderen Ethnien geschaffen. „Wir lernen Toleranz durch Humor und das Aufführen von selbsterarbeiteten Stücken. Das funktioniert besser als Power-Point-Vorträge oder Bücher.“