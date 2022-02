Gastbeitrag : Das Problem der inoffiziellen Frauenquote an der Uni

Der Frauenanteil unter den ordentlichen Professuren an Universitäten ist in Deutschland im internationalen Vergleich besonders niedrig. Wenn zwei Professuren weiblich besetzt sind, endet oft schon der Ehrgeiz der Fakultäten.

Vergleichsweise niedrige Frauenquote an deutschen Unis: Prof. Dr. Kornelia Freitag hält eine Amerikanistik-Vorlesung in Bochum. Bild: dpa

Mindestens 40 Prozent Frauen in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen der Europäischen Union: Das fordert Ursula von der Leyen in einem neu aufgelegten Gesetzesvorschlag der EU-Kommission. Die deutsche Regierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz soll den Vorstoß unterstützen. Im Falle einer EU-weiten Frauenquote für Aufsichtsräte stünden viele deutsche Unternehmen unter Zugzwang – die gesetzlich verankerte Quote liegt hierzulande seit 2015 bei 30 Prozent. Seit Sommer des vergangenen Jahres muss außerdem mindestens eine Frau im Vorstand sitzen, sobald dieser aus mehr als drei Personen besteht.

Von der Leyens Idee ist nicht neu: Schon 2012 diskutierte die Kommission über eine EU-weite Quote für Aufsichtsräte – die deutsche Bundesregierung lehnte das Gesetz damals ab. Obwohl über den niedrigen Frauenanteil in Führungspositionen von vielen Seiten geklagt wird, ändert sich in der Praxis nur langsam etwas. In Deutschland ist der Anteil weiblicher Vorstände unter den 40 größten börsennotierten Unternehmen im Dax im vergangenen Jahr immerhin etwas schneller gestiegen als in den Vorjahren auf jetzt 18,1 Prozent.

Wie explizite Frauenquoten wirken, haben schon zahlreiche Studien untersucht. So erforschten etwa Marianne Bertrand, Sandra Black, Sissel Jensen und Adriana Lleras-Muney 2018 den Effekt einer norwegischen Vorstandsreform. Während sie belegen, dass die Reform tatsächlich den Frauenanteil in Vorständen erhöhte, bewegte sich in den entsprechenden Unternehmen auch sieben Jahre nach der Reform nichts in den Führungsebenen unterhalb des Vorstands. Dies bestätigen Andrea Weber und Agata Maida 2020 bei der Analyse einer italienischen Vorstandsreform.

Männliche Professoren überwiegen bei allen Studiengängen

Unternehmen im Fokus der Öffentlichkeit stehen heutzutage auch ohne feste Vorgaben unter Druck, ihre Stellen diverser zu besetzen. Spezifische Ziele setzen sich jedoch die wenigsten – häufig möchte man „diverser sein“ oder „mehr Frauen“ in die Führungsebene holen. Dies birgt Risiken: Die impliziten Quoten können unbeabsichtigt für weniger statt mehr Diversität sorgen: So kann es passieren, dass Unternehmen ihr Diversitätsziel als erreicht ansehen, sobald zwei Frauen im Vorstand sitzen – auch wenn die anderen 8 Mitglieder männlich sind.