Historisches Material : Das große Vergessen

Vergangenen September brach im historischen Hauptgebäude der Makerere-Universität im ugandischen Kampala ein Feuer aus. Rasch machte die Nachricht die Runde, dass unersetzliche Archivalien den Flammen zum Opfer gefallen sein könnten. Die 1922 gegründete Universität ist die älteste Hochschule Ostafrikas und war eine wichtige Kaderschmiede für Generationen afrikanischer Politiker und Intellektueller. Julius Nyerere, der erste Präsident Tansanias, studierte hier ebenso wie das jetzige Staatsoberhaupt Ruandas, Paul Kagame, und der Schriftsteller Ngugi wa Thiong’o.

Die Befürchtung, dass die im Keller des Gebäudes lagernden historischen Studentenakten zerstört worden seien, erwies sich glücklicherweise als voreilig. Das Feuer gelangte nicht bis in die Räume, in denen sich diese Akten in Stapeln ungeordneter, bestenfalls sporadisch katalogisierter Dokumente befinden. Zugänglich für die Forschung waren diese Bestände bisher allerdings so gut wie nicht.