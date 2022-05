Corona-Langzeitfolgen : Was macht Long Covid mit Studierenden?

Um Weihnachten herum merkte Rebekka Muth, dass sie plötzlich schneller außer Atem kam. Nach dem Spazierengehen fühlte sie sich so erschöpft wie sonst nach dem Sport. Zuerst machte sie sich wenig Gedanken darüber, dass sie dauernd müde war. Anfang Januar hatte sie dann plötzlich starke Schmerzen in der Brust. Sie landete in der Notaufnahme und dann auf der Intensivstation. Mehrere Monate und einen Ärztemarathon später geht es Muth noch immer nicht gut: „Ich habe Herzrasen, Kopfschmerzen und bin schnell extrem erschöpft“, erzählt die Studentin. Die Ursache von all dem – Rebekka Muth hat Long Covid.

Rund zehn bis 20 Prozent der Corona-Infizierten entwickeln nach der eigentlichen Infektion Symptome von Long Covid. Wie genau die aussehen, ist sehr unterschiedlich. Manche der Betroffenen haben bloß bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten Atembeschwerden, andere sind bei fast allem in ihrem Alltag eingeschränkt.