Corona in Großbritannien : Das Virus grassiert im Studentenheim

An britischen Universitäten müssen Tausende in Quarantäne. Die Polizei geht hart gegen illegale Partys vor, Hochschulen fürchten Milliardenlöcher im Budget.

Sie fühlten sich eingesperrt wie in Gefängniszellen, sagen Studenten von der Manchester Metropolitan University. Vierzehn Tage lang durften sie ihre Zimmer im Wohnheim nicht verlassen. Manche wuschen stinkende Socken im Waschbecken, Müll stapelte sich in den Gemeinschaftsküchen. Am Eingang wachte streng ein Sicherheitsdienst. Grund für den strikten Lockdown des Wohnheims war ein Corona-Ausbruch nach der „Freshers’ Week“ Ende September.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Die Freshers’ Week ist die Erstsemester-Einführungswoche. Die Studenten hatten ausgelassene Partys gefeiert, bei denen sich Massen an jungen Menschen näherkamen – und dabei die Infektionsgefahr ignorierten. Die britischen Unis hätten gewarnt sein können: Als die Colleges und Unis in Amerika ein paar Wochen früher nach der Sommerpause wieder öffneten, schnellte die Zahl der täglichen Infektionen gleich um etwa 3000 in die Höhe.

An 110 Hochschulen in Großbritannien grassiert inzwischen das Virus. Wöchentlich melden sie ihre neuen Corona-Zahlen. 16.878 positiv Getestete, sowohl Studenten als auch Uni-Mitarbeiter, standen zuletzt in der Tabelle der Gewerkschaft University and College Union, das ist die kumulierte Gesamtzahl seit Mitte September. Etwa zehnmal so viele, also mehr als 150.000 Studenten, mussten in Quarantäne. An der Spitze liegen die Universitäten von Manchester und Nottingham mit je mehr als1500 Fällen sowie die zwei Unis in Newcastle mit zusammen 2400 Corona-Fällen.

Vor allem die „Bubble“ nicht verlassen

Aber nicht nur in Nordengland und den Midlands sind Hochschulen zu Corona-Hotspots geworden. „Meine Uni, Exeter, liegt inzwischen an siebter Stelle“, erzählt Johanna Großsteinbeck. Die junge Deutsche studiert Internationale BWL mit Mandarin an der Universität Exeter im Südwesten Englands. Bislang wurden dort 426 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, das sind 80 Prozent aller Fälle in der 130.000-Einwohner-Stadt.

Jeden Freitag mahnt der Vice Chancellor, der Rektor der Uni, in E-Mails die mehr als 25.000 Studenten und Studentinnen zur Vorsicht. Sie sollen vor allem ihre „Bubble“ nicht verlassen. Eine „Rule of Six“ – höchstens sechs Personen dürfen sich treffen – hat die Regierung schon vor Wochen erlassen. Die Studenten sollen sich nicht mit Bewohnern anderer WGs treffen, am besten in ihren Wohnungen bleiben.

Aber die Freshers halten sich nicht daran. „Man kann sie nur schwer beeinflussen“, meint Großsteinbeck. Sie selbst fühlte sich am Wochenende fiebrig und ging, auch auf Wunsch ihrer besorgten Eltern, zu einer Corona-Teststation auf dem Campus. „Das hat super geklappt, sofort habe ich einen Termin bekommen.“ Auf das Ergebnis wartet sie aber fünf Tage später immer noch. Sie hat jetzt kein Fieber mehr, fühlt sich gesund. Die allermeisten jungen Leute sind, auch wenn sie positiv getestet werden, asymptomatisch – also frei von Corona-Symptomen. Einige fühlen sich wie mit einer leichter Grippe. „Ich kenne niemanden, dem es so richtig schlecht ging“, erzählt die deutsche Studentin. Wer positiv getestet wird, muss in „Selbstisolation“, eine vierzehntägige Quarantäne.