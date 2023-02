Ob sich Roland Barthes und Michel Foucault den Tod des Autors so vorgestellt haben? Nach einem Bericht von „Nature“ firmiert das KI-Programm in manchen Wissenschaftsjournalen und Preprint-Servern schon in der Autorenzeile. Es wird wohl nicht lange dauern, bis das Programm den Index der meistzitierten Wissenschaftler erobern wird. Die betreffenden Zeitschriften spielen allerdings nicht in der allerersten Liga, und in der Wissenschaft trifft der neue Kollege auf viel Skepsis: Ein Autor müsse Verantwortung übernehmen können, was ein Programm, das sich in jedem Zweifelsfall darauf hinausredet, nur eine willenlose Marionette zu sein, nun einmal nicht kann. Trotzdem: Ist es nicht ehrlicher, den Arbeitsanteil der Künstlichen Intelligenz auszuweisen, als so zu tun, als hätte man den betreffenden Part selbst ge­schrieben?

Thomas Thiel Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Plagiatsjäger, neuerdings Plagiatssucher genannt, werden mit dem Programm ihre liebe Mühe haben. Denn im Prinzip ist es nichts anderes als eine riesengroße Plagiatsmaschine ohne erkennbare Autorschaft. Es soll zwar schon eine App geben (GPT Zero), die sofort er­kennt, ob ein Text von einer KI geschrieben ist. Aber Antiplagiatssoftware ist bekanntlich chronisch unzuverlässig. Ernsthafte Plagiatsprüfung ist bis heute mühevolle Handarbeit. Und wie soll ein Antiplagiatsprogramm oder ein findiger Handarbeiter einer KI auf die Schliche kommen, die von Investoren mit Milliarden aufgerüstet wird und jede Minute dazulernt?