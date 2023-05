Dass Publikationen zurückgewiesen werden, ist in der Wissenschaft nichts Ungewöhnliches. Wenn unter den Autoren zwei Nobelpreisträger und Professoren von bedeutenden Universitäten wie Oxford oder dem Massachusetts Institute of Technology firmieren, dann ist das aber doch kein alltäglicher Vorgang. Das Papier, das knapp dreißig Autoren vergangenen Sommer bei der angesehenen Zeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS) einreichten, verteidigt das Leistungsprinzip (merit) in der Wissenschaft. Die Autoren verstehen unter „merit“ die Zuteilung von Reputation nach den Kriterien rigoroser Wahrheitssuche, was in der Wissenschaft eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist.

Thomas Thiel Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Den Autoren zufolge gilt diese Selbstverständlichkeit aber nicht mehr. Sie sehen das Leistungsprinzip durch eine identitätsbasierte Ideologie bedroht, die Wissenschaft weitgehend ohne Beleg als rassistisches Machtsystem diskreditiere und pauschalen Zweifel an der wissenschaftlichen Vernunft säe. Gemeint sind die Vertreter der Critical Social Justice Studies und anderer im weitesten Sinn postmoderner Schulen, für die der Wahrheitswert einer Aussage vom Sprechort abhänge. Mit Wissenschaft hat das in den Augen der Autoren nichts mehr zu tun. Es gibt für sie keine queere Chemie, keine feministische Astronomie, keine weiße Mathematik. Wie, fragen sie, wolle man den eigenen Aussagen Geltung verleihen, wenn man alle objektiven Kriterien über Bord wirft?